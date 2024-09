– Ötödik alkalommal is sikerült körbeérnem a TDS-en, ami a világ legnagyobb terepfutó versenyének, az Ultra-Trail du Mont-Blanc-nak második leghosszabb, de egyben legnehezebb távja – újságolta Tamás. – A szervezők az idén is nehezítettek az útvonalon, pedig az eddig is nagyon kemény volt: erre az évre a megmaradt néhány könnyebben futható szakaszt is köves, sziklás, meredek részekre cserélték. A verseny rajtja éjfél előtt volt pár perccel az olaszországi Courmayeurban, ahonnan indulva 155 km-t kellett az 1800 fős mezőnynek megtennie a franciaországi Chamonix-ig a 9700 méternyi szintemelkedéssel nehezített magashegyi terepen. Ez nagyjából olyan, mintha Nyíregyházáról Gyöngyösre kellene elfutni, de közben huszonötször (!) meg is kellene mászni a Tokaji-hegyet. Tavaly a fagypont alatti hőmérséklettel, a köddel, a viharos széllel, a hóval esővel is meg kellett küzdeni, ráadásul a tájból sem láttunk szinte semmit. Szerencsére ezúttal nagyon jók voltak a körülmények, nem volt túl hideg még éjszaka, a 2500 méteres hágókon sem, és az eső sem eredt el, leszámítva a táv utolsó kilométereit, így végig élvezni tudtuk a mindig fehér Mont Blanc csoport látványát.

Ifj. Belus Tamást most először nem csak a felesége, Liza, hanem a gyermekeik is elkísérték.

– Nem pusztán ott voltak velem, a verseny egyik frissítő pontján meg is leptek egy óriási öleléssel és szurkolással. Nagyon jólesett! Végül 27 órát és 10 percet töltöttem a pályán, és az 1800 futóból a 72. helyen értem célba, a korcsoportomban pedig a 13. lettem, úgyhogy az idővel és a helyezéssel is maximálisan elégedett lehetek. Még fontosabb, hogy végig jó kedvvel és jó erőben mozogtam, gyakorlatilag mélypont nélkül hoztam le ezt a nagyon nehéz versenyt, ez most sikerült először.

Legközelebb tétversenyen október 5-én a Vadlán Ultra Terepen vesz részt, melynek a 108 km-es távja egyúttal az idei Terepultrafutó magyar bajnoki futam.