Biztosan őrzött előny

A csereként beállt Montiel hozott is lendületet a hazaiak játékába, több alkalommal is megpróbált veszélyeztetni. A Nyíregyháza a biztos vezetés birtokában egyre többször adta át a területet ellenfelének, a Kecskemét fölénye azonban meddő volt, jobbára távoli lövésekkel próbálkoztak, siker nélkül. A 69. percben Katona Bálint volt közel a szépítő gólhoz, de Tóth eszén nem tudott túljárni. A másik oldalon Kovácsréti lövése pattant kézre, de néma maradt a síp, nem ért tizenegyest az eset. A játék képe nem változott, a Szpari őrizte előnyét, a Kecskemét az utolsó negyedórában Nagy Krisztián révén kétszer is veszélyeztetett, de gól egyik alkalommal sem született (ehhez az egyik alkalommal Nagy Barnabás önfeláldozó mentése is kellett). A 90. percben aztán kis híján megszületett a harmadik nyíregyházi találat, de a csereként beállt Ramos, valamint Nagy Barnabás lövését is hárította Varga.

Az állás a hatperces hosszabbításban sem változott, a Szpari rendkívül fontos mérkőzésen tudta növelni pontelőnyét a KTE és az utolsó helyen álló Győr előtt. Ez volt a Szpari első idegenbeli győzelme az idei NB I.-es szezonban, összességében pedig 2015. május 2-a után sikerült újra otthonától távol három pontot szereznie a csapatnak az élvonalban. Egy hét múlva pedig újra keleti rangadót rendeznek a szabolcsi vármegyeszékhelyen. A következő hétvégén a Diósgyőr látogat a láthatóan egyre jobb formában lévő Nyíregyházához, azt pedig már egy jó ideje tudhatjuk: újra telt ház és szinte biztosan fergeteges hangulat várja a csapatokat.

NB I. 8. forduló

Kecskemét – Nyíregyháza Spartacus 0–2 (0–2)

Kecskemét, Széktó Stadion, 1412 néző, v.: Derdák (Huszák, Berényi).

Kecskemét: Varga – Bocskay (Vágó 78.), Katona L., Nagy, Belényesi, Rjaskó (Szabó A. 46.), Nikitscher, Lukács (Pálinkás 78.), Zeke, Katona B., Vattay (Montiel 46.). Vezetőedző: Szabó István.

Nyíregyháza Spartacus: Tóth B. – Alaxai, Gengeliczki, Keresztes – Toma (Pinte 62.), Keita, Navratíl, Nagy B. – Kovácsréti (Gresó 88.), Nagy D. (Kovács 95+5.), Babics (Myke Ramos 62.). Vezetőedző: Tímár Krisztián. Gól.: Kovácsréti (27.), Navratíl (43.)