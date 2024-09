A Kecskemét 5–0-s legyőzését követően Hatvanban folytatta a Nyíregyháza Spartacus FC NB II.-es női csapata. Várható volt, hogy uralja majd a mérkőzést a nyírségi gárda, ennek megfelelően esélyeshez méltóan győztek Csábi Biankáék.

Hozták a kötelezőt

Az első félidő után négy góllal vezetett a Szpari, Kovács Kinga pedig meg sem állt a mesterhármasig, de Kocsis Kira, Szalanics Dóra, Csábi Bianka és Novák Panna is betalált, így a Nyíregyháza a második bajnokiját is megnyerte - két győztes kupameccs után.

– Mivel az U19-es bajnokság is elkezdődött, így figyelnünk kellett az abban a csapatban is szereplő játékosaink terhelésére – értékelte a mérkőzést lapunk megkeresésére Jeddi Béla vezetőedző. – Nem indulhattunk ki abból, hogy a Hatvan tizenkilenc gólt kapott az első fordulóban az Újpesttől, úgy készültünk, hogy ezt próbáltuk figyelmen kívül hagyni, de persze tudtuk, hogy mi vagyunk a meccs esélyesei. Számos helyzetet dolgoztunk ki, de sok lehetőséget el is puskáztunk, így van még mit javítanunk a támadó oldalon. Kár a bekapott gólért, de összességében magabiztosan nyertük meg a találkozót.

Sorsoltak a Magyar Kupában

A bajnokság harmadik fordulójában, szeptember 22-én Gödöllőn szerepel a gárda, miközben a Magyar Kupában sorsoltak, a negyedik játékkörben az NB II. Nyugati-csoportjában szereplő Dunaújváros lesz az ellenfél.

Labdarúgás: női NB II., Keleti-csoport, 2. forduló

FC Hatvan–Nyíregyháza Spartacus FC 1–7 (0–4)

Hatvan, Népkert Sporttelep, v.: Kalmár.

Hatvan: Erdélyi (Cseszák, 46.) – Molnár, André, Juhász (Almási, 85.), Bajnoki, Révész , Kresák (Sulyok, 46.), Besszer (Horváth, 46.), Borkó, Tóth, Balázs. Edző: Bánföldi Zoltán.

Nyíregyháza: Verdes (Sinka, 73.) – Csábi, Bodnár (Pekk P., 73.), Kocsis, Hrinkó, Novák, Zsigó (Lizenbold, 46.), Szalanics (Benedek, 62.), Kovács, Pekk L. (Rácz, 46.), Kása (Kertész, 62.). Edző: Jeddi Béla.

Gól: Tóth (55.), ill Kocsis (19.), Kovács (21., 41., 64.), Szalanics (23.), Csábi (53.), Novák (81.).