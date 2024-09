–Évek óta egyedülálló az országban, hogy a főszponzorunk révén megrendezünk egy ilyen másfél millió forint összdíjazású nemzetközi tornát. Most viszont újítunk is, ugyanis elmentünk az utánpótlás irányába. Ez már évek óta célkitűzés volt, de hol az energiaválság, hol a koronavírus keresztülhúzta, azonban fel nem adtuk – kezdte Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Kft. ügyvezetője a Fatum Kupát beharangozó sajtótájékoztatón. –Szombat délelőtt és kora délután három utánpótlás csapat mutatja meg magát, a felnőttek pedig mindkét nap pályára lépnek. Büszkék lehetünk rá, hogy a Békéscsaba mellett a sokszoros szlovén bajnok és kupagyőztes Calcit Volley, és a jó erőkből álló román kupagyőztes, CSM Lugoj is elfogadta meghívásunkat.

Családi programok és jótékonykodás

Az érdeklődők 500 forintos napijegyekkel nézhetik a mérkőzéseket és vehetnek részt a különböző kísérőprogramokon. Ha az időjárás is engedi, kialakítanak egy kültéri gyereksarkot, de kipróbálható lesz a TEQVOLY asztal, a strandröplabda pálya és egy extratrun pályát is építenek a szervezők. A Fatum Kupa idén pedig nem csak sport- és közösségi célokat szolgál, hanem igen erős karitatív jelentőséggel bír, a hétvége teljes jegybevételét ugyanis a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház kapja. –Nagyon hálásak vagyunk azért, ha civil szervezetek, egyéb egyesületek vagy egy ilyen rendezvény kapcsán intézményünk jut eszébe a szervezőknek – mondta Pap Judit, a kórház ápolási igazgatóhelyettese. – Nekünk, mint az egész megye lakosságának egészségi állapotáért felelős intézménynek óriási segítségünk van minden segítségre. Ebben az évben is nagy fejlesztésekbe kezdtünk már, hogy növeljük a betegeink komfortérzetét a nagy melegben. Elmondhatom, hogy intézményünk ebben a tekintetben országos viszonylatban is jól áll, de a felajánlásokból ez a munka még gyorsabban és hatékonyabban folytatódhat.

A program szeptember szombaton 16 órakor indul a Békéscsaba-Calcit mérkőzéssel, majd 19 órától a Fatum Nyíregyháza lép pályára a CSM Lugoj ellen. Másnap 11 órától jön a két vesztes fél meccse a harmadik helyért, majd 14 órától az elődöntő két győztese vív meg a trófeáért.