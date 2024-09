Megérkezett Kisvárdára az átigazolási időszak véghajrájában szerződtetett Marko Matanovics, így csatlakozását véglegesen szentesíthette az NB II-es klub. A 24 éves, korábbi U21-es válogatott montenegrói középpályás a szezont még a boszniai élvonalban, az FK Sarajevo csapatában kezdte, amelynek színeiben a Konferencialiga selejtezőjében is játszhatott. A Kisvárda új játékosa a klub honlapjának tette meg első nyilatkozatát.

–Nem érzem visszalépésnek a karrieremben a kisvárdai állomást, sőt, kifejezetten úgy gondolom, hogy előreléptem, ennél a csapatnál biztosított a fejlődésem – mondta el Marko Matanovics. – A Kisvárda nagy klub, két éve a nemzetközi porondon is szerepelt, tudom, hogy vissza szeretne jutni az élvonalba, ami egyezik az én céljaimmal is. Látom, hogy az infrastruktúra tökéletes, minden adott a minőségi munkához, izgatottan várom a találkozást a csapattársakkal. Az érkezésem előtt természetesen egyeztettem a kisvárdai csapat montenegrói válogatott futballistájával, Driton Camajjal, aki biztosított róla, hogy jó helyre kerülök.”

A Kisvárda FC honlapján egyúttal azt is közölte, hogy Marko Matanovics értékezésével véglegesnek tekinthető az együttes kerete a 2024/2025-ös idény első felére.