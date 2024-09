Mint az ismert, a Nyíregyháza Spartacus a Fehérvár elleni telt házzal avatta fel vadonatúj stadionját. Az érdeklődés azóta is töretlen, a Szpari vezetői pár napja kezdték el árulni a Debrecen és a Diósgyőr elleni találkozóra a jegyeket, és jelen állás szerint alig egy héttel a kezdő sípszó előtt már csak pár száz jegy maradt a kapu mögötti szektorokba a Loki elleni helyi derbire, és nagyon komoly ütemben fogynak a három hét múlva esedékes DVTK elleni rangadóra is a jegyek.

Érdekesség, hogy a szurkolók túlnyomó többsége a klub vadonatúj applikációján keresztül vált jegyet, és a klub adatai szerint a stadionavatóra 88 százalékban online keltek el a belépők.

A Fehérvár elleni stadionavatón ki sem nyitottak a meccsnapon a pénztárak, és most úgy tűnik mindez megismétlődik majd a Debrecen és a DVTK ellen, sőt a jelenlegi állás szerint bő egy héttel a Loki-meccs előtt a hazai szektorokba az összes jegyet eladják. Információink szerint a debreceni szurkolók csak a mérkőzés hetében vehetik majd meg jegyeiket, de szinte biztos, hogy a rendelkezésükre bocsátott összes jegy elfogy majd.