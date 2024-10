Véget ért a nyíregyházi ifjabb Belus Tamás éve – de még hogy...?! Ő volt az, aki tavalyelőtt a magyar színeket képviselte az ultraterepfutó-világbajnokságon, most pedig negyvennégy évesen olyat produkált, amire megjegyezte: „ez volt az elmúlt három év legerősebb futása”. Második lett az országos bajnokságon, mely igen komoly fegyvertény.

– A Vadlán Ultra Terep 107 km-es távja volt az Országos Terep Ultrafutó Magyar Bajnoki futama is, ez döntött az idei terepultra bajnoki címről. Bármilyen furcsa, de hosszú futós pályafutásom során még az atlétikai szövetség által szervezett Ob-n soha nem vettem részt, éppen itt volt az ideje, ezért is vállaltam be pár hét különbséggel az előző hosszú versenyemhez képest.

A Vadlánon szép és erős mezőny gyűlt össze majdnem száz terepultrással, ám sajnos a bajnokságba most is kevesen neveztek be. Ráadásul az egyik legjobb hazai terepes, a korábbi Ultra-Trail Hungary-győztes fiatal Klucsár Marci betegség miatt az utolsó pillanatban lépett vissza, így rajtam kívül a Sashegyi Gepárdok színeiben futó sokszoros magyar bajnok hosszútávfutó Szabó Gábor volt esélyes a győzelemre.

A verseny a Keszthelyi-hegységet járja be keresztül-kasul, érint két várat, a nagygörbői bazaltsziklákat, a zalaszántói sztúpát, és hét (!) kilátót is, az összesen 107 km-en 3100 métert emelkedve. Hiába esett az eső a verseny előtt napokon át szinte megállás nélkül, mégsem volt olyan zavaróan nagy sár, mint amire számítottunk, és a hőmérséklet is közel volt az ideálishoz. Ahogy azt sejteni lehetett, a nyílt versenyben induló korábbi kétszeres Vadlán-győztes Dittrich Andris nyert nagy fölénnyel, mi pedig Szabó Gáborral vívtunk külön meccset az országos bajnoki címért. A verseny első harmadában együtt haladtunk nagyon erős tempóban, a középső részen pedig Gábor épített ki egy közel 15 perces előnyt. A végén sikerült tempót váltanom, és 70 km-től már én voltam a gyorsabb, de végül csak 5 percesre tudtam faragni a hátrányomat. De így is nagyon elégedett vagyok, mert meglett az abszolút 3. hely, a vágyott 10 és fél órás célidő és a magyar bajnoki ezüst is, az elmúlt 3 év legerősebb futása egész biztosan ez volt! A legnagyobb élmény mégis az volt, amikor a kisfiammal együtt futottuk az utolsó métereket, amikor a díjátadón nekünk játszották a himnuszt, és hogy a családom is belülről láthatta ezt az egészen jól sikerült versenyemet!