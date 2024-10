– Számomra is hatalmas motivációt ad az, hogy gyerekekkel foglalkozom, pláne úgy, hogy a kicsik a mi mérkőzéseinkre is rendszeresen kijárnak, így fontos, hogy példát mutassunk számukra – vélekedett az U14-es csapat edzőjeként Délia. – Nyilván sokat segít az is, hogy ez a két korosztály együtt edz, külön vannak ugyan a feladatok, de sokszor együtt játszanak. Nagyon tehetségesek ezek a fiatalok, folyamatosan fejlődik mindenki. Az U16 azért egy kicsit makacsabb korosztály, hiszen most vannak a játékosok serdülőkorban, de egy dologban egyetértünk, mégpedig, hogy nagyon hálásak a labdarúgóink. Nem tartom magam szigorú edzőnek, szerintem Bianka sem az, viszont ebből fakadóan, ha csak egy picit csúnyábban nézek a lányokra, akkor már abból sejtik, hogy valami most nem okés. Fegyelmezettek, betartják, amit kérek tőlük.

A Nyíregyháza Spartacus FC az NB II. Keleti-csoportjában vitézkedik, jelen pillanatban három győzelemmel és három vereséggel az élmezőny mögött helyet foglalva. Mindezek ellenére komolyak a célok.

– Igencsak megfiatalodott az idei szezonra ez a csapat, amit remekül szemléltet az, hogy kis túlzással mi vagyunk a keretben a legidősebbek – tért ki a felnőtt gárda dolgaira Bianka. – Nem kezdtünk rosszul, de nyilván még sok van hátra a bajnokságból, az álom pedig az, hogy odaérjünk legalább a negyedik helyre, esetleg a dobogóra, ami már csak azért is reális lehet, mivel nagyon összetartó a csapat. Ami a női labdarúgás helyzetét illeti, az egyértelmű, hogy igencsak le van maradva a férfi foci mögött, ennek ellenére mély a merítési lehetőség, bár az jogos kérdés, hogy vajon mennyien maradnak aztán meg a felnőtt csapatok kötelékeiben.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy mit adhat egy ifjú tehetségnek maga a sport, és azon belül is a labdarúgás?

Hrinkó Délia és tanítványai.

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC

A labdarúgás nagyon sokat ad

– Egyrészt a játékosok egy nagyon jó környezetbe kerülnek be, hiszen ez egy csapatsport, ami hozzájárul az emberi fejlődéshez – zárta a beszélgetést Hrinkó Délia. – A labdarúgás sokat ad azon kívül is, hogy sportolunk, hogy egészségesen élünk, hogy barátokkal vagyunk. Nekem személy szerint rengeteget adott foci, barátokra találtam, nem csak csak csapaton belül, de más csapatoknál is. Mi már ezzel foglalkozunk, ez a munkánk, ez a szenvedélyünk. Nyilván ezt egy nyolc-tíz éves kislány még nem érti, de mi azon vagyunk, hogy megszerettessük a gyerekekkel a labdarúgást és ez többnyire sikerül is.