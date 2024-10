– Tudtuk, hogyha betartjuk a taktikai utasításokat, akkor nem lehet problémánk – mondta el lapunknak Öreglaki Norbert. – Az első félidőben magabiztos játékkal el is döntöttük a mérkőzést, még akkor is, ha a második játékrészben egy kissé visszább vettünk, de a három pontot így is itthon tartottuk. Tudat alatt ott volt persze az, hogy 4–0-ra vezetünk, de tanulnunk kell ebből a meccsből is, hiszen a bajnoki elsőségre hajtó együttesek ellen ez valószínűleg nem fér majd bele. Bízom benne, hogy pénteken a Berettyó ellen még ennél is jobban fogunk játszani.

A Berettyóújfalu elleni mérkőzést november 1-jén, pénteken 18.30-tól rendezik a Continental Arénában. Ez lesz az első akkordja az élsportos hosszú hétvégének, hiszen mind a három élcsapatunk az Arénában lép pályára. A Fatum-Nyíregyháza szombaton a Szent Benedek gárdáját fogadja, míg a Hübner Nyíregyháza BS vasárnap a Salgótarjánnal találkozik.

Futsal: NB I, 11. forduló

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza–DEAC 4–2 (3–0)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Czene-Joó (Balla, Kondákor).

Nyíregyháza: Gagyi – Maneca, Rafinha, Gregory, Dávid. Csere: Mondok, Gyulai, Szabó, Öreglaki, Kovács, Urr, Harmati, Fridrich, Petró. Vezetőedző: Lovas Norbert.

DEAC: Faragó Á. – Erdei, Ulloa, Galan, Kovács. Csere: Vincze, Gali, Faragó L., Krajnyák, Vass, Győri, Tóth, Komádi. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.

Gól: Maneca (2.), Szabó (13.), Öreglaki (19.), Gregory (24.), illetve Faragó (31.), Vass (39.)

Futsal: NB I.

A bajnokság állása

1. Haladás 11 10 - 1 58-20 30

2. Újpest 11 7 2 2 43-29 23

3. Nyíregyháza 11 7 1 3 53-33 22

4. Kecskemét 11 7 1 3 52-35 22

5. Aramis 11 6 1 4 34-34 19

6. Berettyóújfalu 11 5 4 2 35-24 19

7. Nyírbátor 11 5 2 4 33-41 17

8. Veszprém 11 5 - 6 46-25 15

9. MFA 11 3 1 7 29-40 10

10. DEAC 11 2 2 7 25-33 8

11. Rubeola 11 1 - 10 11-76 3

12. TFSE 11 - 2 9 24-53 2