A szakosztály lelke Szűcs Roland, aki játékosként szerepelt az NB I-ben, valamint hosszabb időt töltött Angliában, míg B-licences edzőként, a kispadnál is kellő rutinnal rendelkezik.

I. Csengeri Röplabda kupa

Hat csapat részvételével zajlott le a Szamos-menti városban október 20-án, az I. Csengeri Röplabda kupa. A rendezvény egyik fő célja az volt, hogy a szatmári térség röplabdásainak versenyzési lehetőséget biztosítson. Ami viszont még ennél is fontosabb volt, hogy a helyi röplabdás közösség hosszú idő után ismét találkozhasson, a régi és új generáció megismerhesse egymást, valamint a sportolók megvitassák a sportág jelenlegi helyzetét a térségben, beszéljenek a múltról, jelenről és - a remélhetőleg fényes - jövőről.

Mivel a helyi csapatokat - hosszú éveken keresztül - felvonultató Ignácz Zoltán Emléktorna egy ideje sajnos már nincs megrendezve, valamint a vármegyei bajnokság is szünetel, így hiánypótló volt az október 20-i esemény.

A Csenger Városi Kézilabda és Sport Club röplabda szakosztálya 2023. novemberében tartotta meg első edzését, s kevesebb, mint egy év leforgása alatt sikerült odáig eljutnia, hogy Csenger első röplabda tornájának adjon otthont, ahol a szakosztály nem is egy, hanem rögtön két csapattal képviseltette magát.

Maga a csengeri röplabda nem is jöhetett volna létre, ha nincs a Csenger VKC, ugyanis a klub elnöke, Balogh Attila – aki azóta is rendszeres részvevője az edzéseknek- , valamint egyik munkatársa, Vadász Gábor tevékeny részt vállalt a röplabda szakosztály elindításában és jelenleg is nagyban segítik annak működését.

Az október 20-i versenyre hatalmas volt az érdeklődés a röplabdás berkekben, így nem is tudott minden jelentkező csapat részt venni, mivel az egynapos tornán ezúttal csak hat együttes szerepelhetett. Ez a túljelentkezés annak is köszönhető, hogy a szakosztály edzője, Szűcs Roland kiváló kapcsolatot ápol a vármegye szinte minden egyesületével, valamint az alkalmanként összejáró baráti társaságokkal, így egy nagyobb volumenű eseményre sem okozna gondot megtölteni a Csengeri Városi Sportcsarnokot.