NB III Északkeleti csoport, 11. forduló

Kisvárda II.–Nyíregyháza Spartacus II. 0–2 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, v.: Sveda M.

Kisvárda II.: Popovics – Kozacsuk, Matic, Rubus, Szirota (Ötvös G., 72.) – Babják (Babics, 67.), Osztrovka – Simon M., Scsadej (Szikszai, a szünetben), Ésik Á. (Pongó-Dankai, 67.) – Prjamov. Edző: Törtei Tamás

Nyíregyháza Spartacus II.: Fejér – Selmeci, Daróczi (Cseh N., 85.), R. Jokics, Savanya – Bertók, Katkó – Oláh B. (Varga B., 89.), Czimer-Nyitrai, Milencovici (Harmat, 91.) – Beke. Edző: Török László. Gól: Oláh B. (8. perc)., Beke (72. perc)

Törtei Tamás: – Néhány játékos teljesítménye nagy csalódás volt, a védelemben is sok hibával, lassan, körülményesen játszottunk. A rögzített szituációkat sem úgy oldottuk meg, ahogyan a hét folyamán készültünk rá. Gondolkodásban is le voltunk lassulva, az első gólt is ilyen szituáció után kaptuk. Fájó dolog, hogy olyan szituációban kapunk gólt, amire egész héten készültünk. Az előre játékunk sem olyan volt, amilyen kellett volna, két kapufáig jutottunk, legalább a döntetlent azért megérdemeltük volna. Sajnos, amikor változtatni szerettünk volna, akkor kaptuk a második gólt, ott többen is hibáztak. A forgatókönyv máshogy alakult ezen a meccsen, mint ahogy szerettük volna, kiértékeljük és készülünk a következő mérkőzésre.

Török László: – Amit a stábbal megterveztünk és amit a csapat megvalósított, ahhoz nagyon nagy gratuláció jár. Az első negyedóra után megtaláltuk a fogást az ellenfélen, majd nagyon jól kontráztunk. A mai mérkőzésbe mindenki beletette a maximumot és úgy érzem, nagyon megérdemelten szereztük meg a három pontot.