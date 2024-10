Minden úgy alakult előző hétvégén, ahogyan azt Kisvárdán elképzelték. A csapat magabiztosan győzte le a Gyirmótot (6–4, összefoglaló a cikk alján) a Várkerti Stadionban és kedvezően alakult a többi mérkőzés kimenetele is, így a rétköziek hármat előzve a tabella élére ugrottak a forduló végére. A csakfoci.hu szakportál 10. fordulójának válogatottjába négy kisvárdai játékos (Széles Imre, Szőr Levente, Aleksandar Jovicic, Bíró Bence) is bekerült, ráadásul a képzeletbeli gárda edzőjévé Révész Attilát választották.

Parádés egy órát mutatott előző hétvégén a Kisvárda

Fotó: kisvardafc.hu.

Minden azonban az előző mérkőzésen sem volt tejfel, mint arról lapunk is beszámolt a hét elején, Révész Attila vezetőedző a második félidei hozzáállással és kimondottan néhány játékosának mentalitásával volt elégedetlen. A 11. fordulóban is van tehát miben előrelépni, ezt ráadásul a pontegyenlőséggel második helyezett Szentlőrinc otthonában kell bizonyítani a Kisvárdának. Gerliczki Máté asszisztensedző is azt reméli, hogy a jó dolgokat folytatni, a hibákat minimalizálni tudják vasárnap.

Bárkire veszélyes a Szentlőrinc

– Egyrészt ott kellene folytatnunk, ahol abbahagytuk, hiszen három győzelem van a hátunk mögött, az élre álltunk, és néhány héttel ezelőtt még nem volt ilyen rózsás a helyzetünk. Másfelől viszont tanulnunk kell abból, ami a Gyirmót elleni mérkőzés utolsó huszonöt percében történt. Ugyanakkor azt se feledjük, a meccsnek volt egy parádés első hatvanöt perce, nem sok csapat lenne képes ennyi idő alatt féltucat gólt szerezni az addigi listavezető ellen. Úgyhogy a héten az volt a célunk, hogy az abban a periódusban tapasztaltakat erősítsük – fogalmazott Gerliczki Máté, aki teljesen más mérkőzést vár, mint a Gyirmót ellen.

– Kijelenthetjük, a Szentlőrinc bárkire veszélyes ellenfél, amelynek különösen a hazai mérlege parancsol tiszteletet, de éppen a Honvéd elleni hétfői idegenbeli mérkőzésen igazolta, hogy bármilyen körülmények között képes eredményesen futballozni. Persze, nemcsak azt a mérkőzésüket elemeztük, a korábbiak is arról árulkodnak, hogy nagyon jó csapatról van szó, amely teljesen más stílusban futballozik, mint a Gyirmót, és ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell.

A BVSC elleni mérkőzés előtt arról beszéltünk, hogy végre jó lenne idegenben is nyernünk, akkor sikerült, most mi más lehetne a célunk, mint tovább haladni azon az úton, és újra három ponttal gazdagodni

– zárta gondolatait az asszisztensedző.