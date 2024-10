NYKSE Robinson Cross

Egy idő után ugyanis már külföldről is érkeztek versenyzők, s mivel a komoly indulói létszám igencsak nagy infrastruktúrát és humánerőforrást követelt, így egy idő után nem volt rentábilis a rendezés. A helyi kerékpárosok azonban soha nem engedték el a gondolatot, így november 16-án ismét versenyt szerveznek, NYKSE Robinson Cross néven.

– Igazából soha nem mondtunk le arról, hogy ismét terepkerékpáros versenyeket rendezzünk a vármegyében, hiszen a szakág népszerűsége évről évre növekszik, így mi sem akarunk kimaradni a körforgásból – vezette fel az idei versenyt a főszervező NYKSE elnöke, Solymosi János. – Egyelőre kicsiben gondolkozunk, a célunk, hogy az elit futamok mellett lehetőséget biztosítsunk az iskolásoknak, valamint a hobbikerékpárosoknak is. Éppen ezért hirdettünk meg egy a helyi iskolák közötti viaskodást is. Idén még szabadidős eseményként aposztrofálnánk a megmérettetést, ám nem titkolt célunk, hogy 2025-ben, vagy netán 2026 elején ismét Magyar Kupa fordulónak adhasson otthont Nyíregyháza. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minél több gyereket és úgymond amatőrt vonjunk be, hiszen a leghosszabb cross-futam is csak egy óra. Fontos még kiemelni, hogy hegyikerékpárral is rajthoz lehet állni, sőt az U17-es korosztálytól felfelé külön is kerülnek értékelésre a CX, valamint az MTB-bringákkal indulók.

Aki lemarad, kimarad

A cyclo-cross szakág egyre nagyobb népszerűségnek örvend szerte az egész világon, így természetesen hazánkban is. Ennek alátámasztásaként október elején a debreceni VeloParkban Európa Kupa fordulót rendeztek, miközben Vas Blanka a legrangosabb nemzetközi viadalokon küzd a dobogós helyezésekért.

– Ahogy már említettem a körforgásból Nyíregyháza sem akar kimaradni – zárta gondolatait az elnök. – Azért dolgozunk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is kivehesse a részét a magyar kerékpársport minden szegmenséből. Összességében azt hiszem, hogy jó úton járunk.