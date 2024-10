Nem csak a bajnokságokban az országos kupaküzdelmekben is érdekeltek voltak utánpótláskorú focistáink az elmúlt időszakban. Három korosztályban a kupa harmadik fordulóját rendezték.

Az U 19-ben a Várda Labdarúgó Akadémia csapatai közül legidősebbek Soroksáron hosszabbításban maradtak alul. Az U16-osok továbbjutottak mert nyertek Gödöllőn. Ez a meccs bizonyára sokáig emlékezetes lesz Fodor Ádám számára, hiszen a várdaiak fiatalja duplázott a második félidő elején négy perc alatt duplázott, majd a kilencvenedik percben piros lapot kapott. A Bozsik József Labdarúgó Akadémia három csapata kupázott. Ketten szegediek ellen mérkőztek, az U19-es csapat a Tisza-partiak újszentiváni pályáján szombaton délután diadalmaskodott. Ezzel visszavágott a délvidékieknek, akik a 16 éveseknél aznap délelőtt biztosan nyertek az örökösföldi meccsen. Az U 17-esek sem tudtak élni a hazai pálya előnyével így a szombathelyi Illés szekere robogott tovább a következő körbe.

Ami a bajnokságokat illeti a várdaiak közül a 14 évesek a Vasas vendégeként méretes zakóval zárták a hetet. Az tizenhárom és tizenkét évesek Debrecenben ikszeltek.

A Bozsik fiataljai idegenben és itthon is egy győzelem és egy vereség volt a mérleg. Az U15 itthon kikapott a Kecskeméttől, az U14 viszont nyert Monoron. Az U13 nyerte Egerben az U12 viszont kikapott. (Nyilatkozatok: nyíregyhazasapartcus.hu és kisvardafc.hu).





Kupa. U19. 3. forduló

Soroksár SC–Várda Labdarúgó Akadémia 4–3 (2–2, 3–3, 3–3) – hosszabbítás után

Várda LA: Sira – Vass, Csáki (Tenkács), Németh (Fedorov), Klufinszkij (Koljada), Barati, Csarkó, Kovács (Borovszkij), Molnár (Veprikn), Kozma (Mavrodij), Rudik. Edző: Csernijenko Ruszlan.

Gól: Szabó (14.), Szász (27. és 68.), Beder (110.), illetve Kovács (3.), Molnár (23.), Fedorov (67.). Kiállítva: Barati (118.)

Csernijenko Ruszlan: – Igazi kupamérkőzés volt, sok góllal. Jól kezdtünk, vezetést szereztünk, a helyzetek alapján az első félidőben lezárhattuk volna a meccset. Az ellenfél veszélyes volt a kontrákból, de nem lehet volna szabad négy gólt is kapnunk, hátul bizonytalanul mozogtunk. Ha nyolc-kilenc helyzetből nem tudsz annyit szerezni, hogy megnyerd a mérkőzést, akkor a futball azért megbüntet. Ez történt velünk most.



Szeged-Csanád Grosics Gyula Labdarúgó Akadémia-Bozsik József Labdarúgó Akadémia 2-3 (1-3)

Bozsik: Barancic - Tasi A., Czimer (Tran Ba), Kondor, Jakab, Tasi B., Nagy K., Sós (Bakó), Pataki (Pók) ,Kalán (Hegedüs), Bodnár. Edző: Papp Ákos.

Gól: Pohner (63.), Mádi (65.), illetve Tasi B. (10.), Lőrincz (öngól, 34.), Bodnár (42.)

Papp Ákos: - Nagyon nehéz meccsen vagyunk túl. Az első félidőben hatalmas nyomást helyeztünk az ellenfélre, ennek meg is lett az eredménye. A második félidőben visszajött a Szeged a mérkőzésbe, de óriási egység mutatkozott a pályán a csapat részéről. Nagyon jó együttest sikerült legyőznünk. Gratulálok minden játékosnak!



U17. 3. forduló

Bozsik József Labdarúgó Akadémia - Illés Akadémia 0-3 (0-2)

Bozsik: Papik - Polyák (Selymes), Majoros, Szőke,Törő, Bagoly (Kovács) Szabó, Makó (Koszta), Melich, Király (Sándorfi) Ling. Edző:Sallai Márk.

Gól: Kelemen (5.), Klement (25., 76.).

Sallai Márk: - A mérkőzésen három pontrúgásból kaptuk a góljainkat. Ami pozitív volt, hogy játékban nem volt ilyen különbség a két csapat között, erre lehet alapozni a jövőben. Csüggedni nincs okuk a gyerekeknek, mivel mindent megtettek azért, hogy partnerei legyenek a vendég csapatnak.



U16. 3. forduló

Gödöllői SK–Várda Labdarúgó Akadémia 0–2 (0–0)

Várda LA: Bosenko (Klimkó) – Oláh, Osztroha, Fidler, Budaházi, Fodor, Harsányi (Birov), Gombkötő (Kedves), Nagy, Kiss, Omelcsenko. Edző: Katona György

Gól: Fodor (52. és 56.). Kiállítva: Fodor (90.).

Katona György: – Az első félidőben eléggé kényelmesen és él nélkül futballoztunk. Kevés párharcot nyertünk meg, gondolkodásban sem tudtunk az ellenfelünk fölé nőni. A második játékrész úgy indult, ahogy kell, már az első percben ziccerünk volt. Később két gyors pontrúgás utáni szituáció eldöntötte a továbbjutást. Amilyen helyzetben vagyunk ez egy értékes győzelem, amihez gratulálok mindenkinek!



Bozsik József Labdarúgó Akadémia - Szeged Csanád 0-4 (0-3)

Bozsik: Simon - Novák, Jeles, Herczeg, Makai (Kosztyu), Kiss, Hatházi, Uray, Böszörményi, Bányi, Takács. Edző: Sándor Dávid.

Gól: Horváth (18.), Gyuris (20.), Mucsi (25.), Závoda (89.).

Sándor Dávid: - Nincs ekkora különbség a két csapat között, hasonlóan a bajnoki mérkőzéshez, most is a negatív átmenetekből kaptunk gólokat. Jól játszottunk a mérkőzésen, abszolút mezőnyfölényben, de nagyon sokat kell javítani a helyzetek kidolgozásán.





Bajnoki mérkőzések

U15. Alapcsoport

Bozsik József Labdarúgó Akadémia - Kecskeméti TE 1-4 (1-1)

Bozsik: Szilva - Gönczör(Ferencz), Császár, Lőrincz, Dankó - Nagy B.(Czifra), Papp (Nagy), Sallai D., Horváth (Varga), Csáki, Sallai M.(Torresan). Edző: Aranyos Mózes.

Gól: Sallai D. (8.), illetve Banai (32.), Turóczy (63.), Házi (70.), Deák (74.).

Aranyos Mózes edző: - Nagyszerűen kezdtük a mérkőzést, már hamar megszereztük a vezetést, és a gól után is sorra dolgoztuk ki a lehetőségeket, de ezeket nem tudtuk már gólra váltani, és sajnos az ellenfél könyörtelenül kihasználta a hibáinkat!



U14. Kiemelt csoport

Vasas Kubala Akadémia–Várda Labdarúgó Akadémia 7–1 (2–0)

Várda LA: Csernohorodov – Licz (Grica), Németh (Orgován), Sajtos, Takács (Povhanics), Popovics (Simkiv), Kulik, Csendes (Fedor), Pokol , Fekete, Kapitány (Szpivák). Edző: Lakatos Bence.

Gól: Bodó (10.), Kolozsvári (16. és 48.), Hubert (59.), Horváth (60., 72. és 75.), illetve Povhanics (69.)

Lakatos Bence: – Nagyon bátortalan játékot mutattunk, rengeteg ki nem kényszerített hibát követtünk el, ami miatt nem volt labdabirtoklásunk. Labdaszerzésekben sok párharcot vesztettünk és minden második labdát is az ellenfél szedett össze, emiatt sok lehetősége adódott főleg a második félidőben. A múlt heti játékunkat sajnos nem sikerült ezúttal kivinnünk a pályára. Megyünk és csináljuk tovább a dolgunkat, mert a ennél sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek.



Alapcsoport, Kelet

Monor - Bozsik József Labdarúgó Akadémia 1-2 (1-1)

Bozsik: Varga - Kicsák (Balla), Gál, Dankó, Kovács, Oláh, Kosztyu, Kenyeres, Oláh (Kóder), Villás (Hanusi), Jacsó (Madura). Edző: Magar Gábor.

Gól: Bartucz (14.), illetve Kosztyu (37.), Dankó (62.).

Magyar Gábor: - Nem túl élvezetes mérkőzésen vagyunk túl annak ellenére, hogy nyertünk. Az ellenfelünk mély blokkban védekezett és teljesen kontrákra rendezkedett be. Az első 15 percben egyszer jöttek át a térfélünkre, és abból gólt is szereztek. Ezt követően még nehezebb lett a helyzetünk, de sikerült fordítanunk. Fontos, hogy megtanuljuk alkalmazkodni és játszani egy ilyen csapat ellen is. Gratulálok a fiúknak!



U13. Észak-kelet

DVSC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–1

Várda LA: Éles – Balogh, Gyula, Vaszilykiv, Sztolykó, Varga, Paronai, Beresnyák, Osztroha. Csere: Obsitos, Nagy, Koszta, Illés, Fráter. Edző: Oláh Levente.

Gól: Tisza (25.), illetve Osztroha (58.).

Oláh Levente: – Utánpótlásszinten kimondottan jó intenzitású mérkőzést játszottunk, amelyen mindkét csapat felvállalta a támadójátékot. Voltak jó egyéni teljesítmények, valamint csapatként is jól játszottunk, ellenfelünk fölé nőttünk, ami most sajnos nem párosult eredményességgel. A találkozó végén meccslabdánk volt a győzelem megszerzésére, de mivel ez kimaradt, így meg kell elégednünk a döntetlennel! Gratulálok a csapatnak a most nyújtott játékához!



Eger SE - Bozsik József Labdarúgó Akadémia 0-5

Bozsik: Ágoston (Bukovinszki) - Heidinger (Barta), Tamás (Havrilla), Hengsperger (Spekker), Varga, Papp (Torresan), Czidor (Sipos), Sinka (Nagy), Major (Tóth). EDző: Majoros Ádám.

Gól: Czidor (6.), Torresan (38.), Spekker (66.), Varga (71.), Tóth (78.).

Majoros Ádám: -- Sikerült a múltheti mentalitást átmentenünk erre a mérkőzésre is! A csapat végig dominálva, jól játszva, szép gólokat szerezve, megérdemelt győzelmet aratott. Ehhez csak gratulálni tudok nekik!



U12. Észak-Kelet

DVSC–Várda Labdarúgó Akadémia 3–3

Várda LA: Gyöngyösi – Balogh, Domokos, Kovalenko, Halai, Kertész, Resetár, Séra, Helyes. Csere: Révész, Bacskai, Szilágyi, Földesi, Károlyi. Edző: Deák Béla

Gól: Szilágyi (5.), Kulcsár (28.), Takács (71.), illetve Séra (4., 80.), Halai (43.)

Deák Béla: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, ugyanis a játék minden elemében tudtunk fejlődni, különösen a letámadásoknál voltunk hatékonyak! Picit sajnálom a kapott gólokat, mert azok elkerülhető szituációkból születtek, de összességében elégedett vagyok a látottakkal, mert az elmúlt hónapban a fejlődés megkérdőjelezhetetlen.



Eger-Bozsik József Labdarúgó Akadémia 7-3

Bozsik: Veress- Kaibás (Moravcsik), Pócsi (Szücs M.), Nagy, Szabó(Petró), Tóth (Szívós), Szentmiklósy, Dankó (Jakab), Marinka (Szücs Á). Edző: Marcsek Zoltán.

Gól: Fazekas (9., 15.), Horváth (29., 68.), Veréb (32., 55.), Menyhárt (73.), illetve Kaibás (31.), Szűcs (71.), Marinka (74.)

Marcsek Zoltán: - Mezőnyben teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk az igen erős Egernek. Az ellenfél kapu előtti határozottsága döntötte el a mérkőzést.