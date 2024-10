Vasárnap délután, szép számú közönség előtt, hazai pályán fogadta a Sportliget SE-t, az AQUA SE Nyíregyháza póló csapata. Mindhárom korosztályos AQUA-s csapat megnyerte első itthoni mérkőzését az Országos Vízilabda Bajnokság A2 osztályában. Az U14-es csapat végig vezetve, magabiztosan nyert, az U18-asok szorosabb meccsen diadalmaskodtak, végül az U16-os csapat is nyert, egy már szinte elvesztett mérkőzést mentettek meg büntetőpárbajban.

A legidősebbek, az ifjúságiak kezdték a mérkőzések sorát. Az U18-as ifjúsági csapat nehezen lendült játékba. A két kiválóan védő kapusnak köszönhetően rendre elakadtak a támadások, így pl. az első hazai gólra másfél negyedet kellett várni! Ezt követően hatékonyabb lett az AQUA támadójátéka, vezetésre tettek szert, de 4:4-nél egyenlíteni tudott az ellenfél. A harmadik negyed végén ismét sikerült megszerezni a vezetést, az utolsó játékrész elejét pedig nagyon elkapta az AQUA, és eldöntötte a 3 pont sorsát. Az U16-os serdülő csapat, ahogy mondani szokták a sírból hozta vissza a mérkőzést, és egy lehengerlő 6:0-ás utolsó negyeddel döntetlenre mentette a csatát, majd a büntetőpárbajból győztesen került ki.

Az AQUA SE U14-es csapata játszott másodjára. Jó kezdést követően nem engedték ki a kezükből az irányítást, így biztos siker született. Éder Zsolt, a gyermek csapat edzője így értékelte a látottakat:

- Nyerni akartunk! Az első pillanattól kezdve nagyon jól védekeztünk, ez kulcs volt a győzelemhez, párosult ehhez egy nagyon jó kapusteljesítmény, és nagyon sok helyzet, melyekből 13-at kihasználtunk. 2:0 után volt egy kis zavar, ami szerencsére nem tartott sokáig, így fokozatosan tudtuk növelni az előnyünket, még azzal együtt is, hogy ziccereket hibáztunk. Mindenki játszott, a fiatalabbak is jól szálltak be a mérkőzésbe. Gratulálok a csapatnak! Jövő héten a Vác, idegenben nehezebb lesz!

Hatvani Péter az AQUA SE vízilabda szakedzője így nyilatkozott a serdülő és ifjúsági mérkőzésekről:

- Az ifi meccs egy igazán nehéz mérkőzést hozott. Sok volt a pontatlanság elől, azonban a kapunkat végvári vitézként védtük. A hibák ellenére uraltuk, illetve kézben tartottuk a mérkőzést. Egy-egy bekapott gól után is tettük a dolgunk és végül sikerült győzelemmel kiszállni a medencéből. A serdülő csapat véleményem szerint saját magának nehezítette meg a dolgát a harmadik negyedben. A 4. negyedre úgy engedtem ki a srácokat, hogy egy olyan negyedet kell produkálni, ami ritka számba megy, de képesek rá és már bizonyították is ezt. A taktikánkat is nagyon megváltoztattuk és kockáztattunk. Mentálisan nagyon rendben voltunk ebben a negyedben. Szívvel lélekkel mentünk előre, és sikerrel vettük az akadályt. Küzdeni tudásból, akaratból ötösre vizsgáztak játékosaim. Büszke vagyok a srácokra az ifiknél is és a serdülőknél is!