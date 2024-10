Mint arról korábban beszámoltunk, az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza gyengébb szezonkezdés után négymeccses győzelmi sorozatot épített. Az első négy fordulóban nem csak az eredmények, de a játék sem stimmelt, azóta viszont egyre jobb formában futsaloznak, sorrendben 3–2-es, 12–1-es, 5–1-es és legutóbb 9–1-es sikert arattak.

Az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza Kecskeméten szenvedett utoljára vereséget

Az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza braziljának is javult a formája

A csapattal együtt Maneca teljesítménye is rengeteget javult az elmúlt hetekben – őt kérdezték a javuló forma okairól a csapat honlapján.

– Megváltozott a saját és a játékostársaim gondolkodási módja – kezdte a brazil center. – A sorozatos vereségek ara sarkaltak bennünket, hogy sokkal többet dolgozzunk a soron következő győzelem érdekében. Tudtuk, hogy elég erős csapatunk van, viszont mindent meg kell tennünk és közösen keményen kell dolgoznunk azért, hogy elérjük a céljainkat, amelyekre mi magunk is vágyunk és a vezetőség is kitűzött elénk.

– Győzelmeink közül a Magyar Futsal Akadémia elleni mérkőzés volt a legjelentősebb, mert három vesztes meccs után szükségünk volt egy sikerre ahhoz, hogy visszatérjünk és visszakapjuk azt az önbizalmat, ami aztán segített a többi győzelemben is. Így most teljes önbizalommal folytathatjuk a szezont – tette hozzá.

A brazil légiós zsinórban negyedszer lőtt gólt és a nyírbátori volt a negyedik triplája nyíregyházi pályafutása során, a négyből három a szeptember 12-e óta tartó időszakban jött össze. A 27 éves játékos ezzel a góllövőlista élére ugrott az ugyancsak tíz találatos Dróth Zoltánnal együtt.

– Elkezdtem többet tenni a cél érdekében. Kétszer annyit dolgoztam és edzettem azért, hogy bebizonyítsam, mire is vagyok képes. Tudom, hogy a családomtól és szeretteimtől távol vagyok, ezért mindig, amikor isten lehetőséget ad arra, hogy azt tegyem, amit szeretek, megpróbálok jobbat nyújtani. Mindig erre törekszem és mindent megteszek azért, hogy minden egyes mérkőzéssel jobb és jobb legyek – beszélt arról, minek köszönhető, hogy kimagasló teljesítményt nyújt az utóbbi időben.

Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza rövid szünet után október 11-én Veszprémben folytatja bajnoki szereplését, majd sűrű program vár rájuk, hiszen december 2-ig további hét bajnoki meccset játszanak le.



Nagy eredményeket várok ettől a szezontól. Tisztában vagyok a csapatunk valódi erejével, szeretnék mind a bajnokság, mind a kupa döntőjéig eljutni.

Szeretném folytatni a csapattal a megkezdett munkát és alázattal dolgozni azért, hogy a korábbinál is nagyobb sikereket érhessünk el – zárta szavait Maneca.