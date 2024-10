Nem csak a Veszprém-, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztály is képviseltette magát a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában. Az elmúlt évek talán legdominánsabb csapata, a Tarpa vívta ki ezt a jogot, a gárda ellenfeléül a harmadosztályú Iváncsát sorsolták korábban. A számos kárpátaljai tehetséggel teletűzdelt beregi csapatra tehát nem várt könnyű mérkőzés, amit előzetesen azzal nyomatékosítottunk, hogy az Iváncsa a harmadosztály mind a négy csoportját tekintve a leggólerősebb együttesnek számít.

A tarpaiak ugyanakkor az idényben még minden tétmérkőzésüket megnyerték hazai pályán, ebben a formában bízhatott ismét a Bubis Iván-Vjacseszlav Jeremejev edzőpáros is.

Az Iváncsa egyszerűen jobb volt

A hazaiak nem titkolt célja, hogy jövőre kivívja az NB III-as tagságot, így tökéletes erőfelmérő lehetett ez a mérkőzés. A találkozó első harmadában bizonyították is a fiatal játékosok, nem elrugaszkodott cél a feljutás, aztán azonban beindult az iváncsai gólgyár és már az első első félidőben eldőltek a lényegi kérdések. A vendégek támadója, Törőcsik négy gólig jutott, a 0–5-ös végeredmény a Tarpa búcsúját jelentette.

– Az első 30 percben kimondottan jól játszottunk, 2–3 ziccert is kialakítottunk, de sajnos ezeket kihagytuk. Aztán viszont néhány perc alatt többször is hibáztunk hátul, így az első félidőben eldőlt a meccs. A szünet után megpróbáltunk visszajönni, de megint nem lőttük be a helyzeteket, ez pedig a fiatal csapatunkat megzavarta, az Iváncsa élt a lehetőséggel és még két gólt rálőtt. Tanulságos mérkőzés volt, dolgoznunk kell tovább, hogy tovább fejlődjünk – értékelt Vjacseszlav Jeremejev a mérkőzést követően. A Tarpa legközelebb szombaton a Nagykálló elleni bajnokin javíthat.