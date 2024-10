A férfi futsalválogatott decemberben megkezdi szereplését az Európa-bajnoki selejtező sorozatban, a tétmérkőzések előtt azonban még négy felkészülési meccs vár az együttesre. Elsőként október 5-én és 6-án (egyaránt 13 órai kezdettel) Szombathelyen, a Haladás Sportkomplexumban fogadja a csapat az osztrákokat, majd novemberben egy hazai rendezésű torna jelenti a selejtezők főpróbáját.

Három vármegyei érdekelt

Sergio Mullor szövetségi kapitány egyetlen helyen változtatott a legutóbbi keretén (augusztusban a vb-résztvevő spanyolokkal és horvátokkal játszott a gárda, utóbbiak ellen döntetlent ért el), Lux Bence Gábor került be a csapatba az osztrákok elleni dupla meccsre. A mérkőzéseken ezúttal is helyett kap az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza két, míg a B-Kerép Nyírbátori SC egy labdarúgója. Előbbi csapat színeit Rafael Henrique da Silva, azaz Rafinha, valamint Szabó Lajos képviselik, míg a Bátorból a szokásoknak megfelelően ezúttal is Szentes Bíró Tamás kapott meghívót.

Közelegnek az Eb-selejtezők

– Egyre közelebb vagyunk az Eb-selejtező sorozathoz, ezért ebben az időszakban már el kell érnünk azt a teljesítményt, amit a tétmérkőzéseken is szeretnénk majd mutatni – mondta az mlsz.hu-nak Sergio Mullor. – Elégedett voltam a spanyolok és a horvátok elleni teljesítményünkkel, de most meg kell mutatnunk, hogy nem csak az erős ellenfelek miatti túlzott motiváció miatt játszottunk jól, hasonlóan kell teljesítenünk a más szintet képviselő riválisok ellen is. Az osztrákok elleni meccseken várhatóan nagyrészt nálunk lesz a labda, a legfontosabb, hogy ezt kihasználjuk, és minőségi támadásokat tudjunk vezetni. A mérkőzések során végig magas szintű figyelmet és koncentrációt várok a játékosoktól, mert csak így lehetünk sikeresek most és a jövőbeli mérkőzéseinken is.

Mint ismert, az UEFA májusi sorsolásán eldőlt, hogy a szlovén, a montenegrói és a norvég csapat ellen kell kivívni a 2026-os, litván-lett közös rendezésű Európa-bajnokságra való kijutást. A csoportkörben oda-visszavágós rendszerben játszanak egymással a csapatok decembertől áprilisig, az első helyezettek közvetlenül kvalifikálják magukat az Eb-re, míg a maradék négy helyről a tíz csoport nyolc legjobb második helyezettjének oda-visszavágós rájátszása dönt majd.