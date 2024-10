Pénteken két mérkőzést rendeztek a futsal NB I. tizenegyedik fordulójából. A Veszprém 7–0-ra kivégezte a tabellautolsó TFSE gárdáját, miközben a B-Kerép Nyírbátori SC a Berettyóújfalut fogadta. A találkozó a felsőházba kerülés szempontjából sem volt mellékes, ráadásul a szakma is érdeklődve várta a portugál szakember Jose Gerardo esetleges taktikai húzásait.

Nagyot küzdött a Berettyó ellen a Bátor.

Fotó: Nyírbátori SC

Gyors góllal kezdett a Bátor

Kiválóan kezdett a szabolcsi egylet, hiszen Szentes Bíró Tamás már a harmadik percben bevette Sándor Máté kapuját. Sajnos azonban túl sokáig nem örülhetett a házigazda, mivel Szalmás Zoltán találatával az első játékrész derekán egalizált a Berettyó. A fordulást követően Molnál Szabolcs villanása ismét a Nyírbátort juttatta előnybe, Dobi Attilláék pedig innentől megpróbálták ölni az időt, ám az utolsó előtti percben Nagy Kevin túljárt a hálóőr eszén, így egy pontot csak megmentett a nyáron jócskán átalakult hajdúsági formáció.

Az egy pont is pont, pláne annak tudatában, hogy ezzel a Nyírbátor őrzi a helyét a középmezőnyben, mindössze két pontra lemaradva a felső házi rájátszást érő hatodik helyről.

Vármegyénk másik csapata az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza október 28-án, hétfőn lép parkettre a DEAC ellenében.

Tovább folytatnák a sorozatot

– Jó szériában van a csapat, hiszen zsinórban hat meccset nyertünk meg, s remélem, hogy ez a széria nem most fog megszakadni – mondta el lapunk megkeresésére a Nyíregyháza vezetőedzője, Lovas Norbert. – Vannak problémáink, sajnos egy vírusos megbetegedés söpört végig a kereten, ennek a hatása pedig már a TFSE elleni mérkőzésen is látszott. Viszont úgy látom, hogy a hétfői meccsre kiegyenesedik a kispad, még akkor is, ha betegségen átesett játékosoknak van némi kondicionál problémája. Jó a hangulat az öltözőben, összeállt a keret. Veszélyes ellenfél a DEAC, így sokat videóztunk, próbáltunk felkészülni a különböző játékhelyzetekre. A célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot.

Az elmúlt években megszokottaktól eltérően a DEAC mindössze két meccset nyert ebben a szezonban, ám ebből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a debreceni gárda egy mindenkire veszélyes ellenfél.