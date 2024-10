Nem kellett sok idő, hogy mindenki konstatálja, nagy lehet a baj. Az első félidő utolsó harmadában járt az keleti rangadó NB III-as változata, a Nyíregyháza Spartacus II.–DVSC II. összecsapás, amikor a tizenhatoson belül egy debreceni védővel ütközött Pataki Bence, a hazaiak játékosa. A Loki védője elfejelte a labdát, Bence rosszul ért talajt, sőt ellenfele teljesen vétlenül ráesett.

Pataki Bence egészségéért a Loki játékosai is aggódtak

Fotó: Mán László

Bence eszméletlenül, kellett a gyors beavatkozás

Megfagyott a levegő az örökösföldi pályán, Bence nem mozdult, elvesztette ellenfelét, a lehető leggyorsabb beavatkozásra volt szükség. A társak azonnal segítséget kértek, Koskovits György masszőr pedig gyorsan a pályára is futott, megvizsgálta a fiatal támadót, majd stabil oldalfekvő helyzetbe helyezte, amíg megérkeztek a mentők is. Pár perccel később már hordágyon hozták le játékosunkat, aki ekkor már magánál volt. A mentők stabilizálták állapotát, majd kórházba szállították kivizsgálásra. Az esetről Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója nyilatkozott a klub honlapjának:

– Még aznap megvizsgálták, egy ilyen eset után van egy protokoll. Agyrázkódást szenvedett játékosunk, és legalább egy hetet ki kell hagynia, pihennie kell, és csak utána kezdheti meg ismételten az edzést, attól függően, hogy hogyan reagál a szervezete. Ma is beszéltem vele, szerencsére jól van. Ezúton is köszönjük az egészségügyi dolgozók megfelelő lélekjelenlétét, és a gyors beavatkozást – mondta a sportigazgató, aki a helyszínen élte át a drámai pillanatokat.

A társak érte is küzdöttek

A 21 éves Pataki Bence tehát szerencsére megúszta a súlyosabb sérülést, gyógyulását pedig vélhetően az is segítette és segíti, hogy társai bravúros győzelmet arattak a Debrecen második csapata ellen. A vendégek az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert Daniel Kaye duplája révén.

A második félidőben azonban ellentmondást nem tűrő volt a kis Szpari, amely Temesvári, Czimer-Nyitrai és Oláh góljaival megfordította a szomszédvári derbit és pontszámban utol is érte keleti riválisát az NB III Északkeleti csoportjában.