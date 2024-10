A legjobb nyolc közé jutás volt a tét a Simple Női Kupa negyedik fordulójában a Nyíregyháza Spartacus FC női csapata számára. Jeddi Béla tanítványai az ugyancsak az NB II-ben, ám a Nyugati-csoportban pallérozódó Dunaújváros otthonában léptek pályára. Az első félidő nagy részében a Szpari akarata érvényesült, aztán a fordulást követően Vojnity Dóra az 59., majd a 62. percben is betalált, így lényegében három perc alatt eldőlt a mérkőzés.

Tipikus ki-ki meccs volt

– Azt kaptuk az ellenféltől, amire előzetesen számítottunk, amire készültünk – mondta el megkeresésünkre Jeddi Béla vezetőedző. – Az első félidőben megvalósították azt a lányok, amit a kezdő sípszó előtt megbeszéltünk, több lehetőségünk is volt, bár egyértelműen ki-ki meccset játszottunk. A második játékrészben is határozottan léptünk pályára, fölényben voltunk, aztán két olyan szituációból kaptunk két gólt, amire előzetesen is felhívtam a figyelmet. Csalódásként élték meg a lányok a kiesést, hiszen amint említettem, ez egy erősen döntetlenszagú, vagy egygólos találkozó volt, így benne volt a levegőben a továbbjutás. Ez van, ilyen a futball, gratulálunk a Dunaújvárosnak.

Hétvégén az NB II-es pontvadászat Keleti-csoportjának hatodik fordulójában a Vasad csapatát látja vendégül a Spartacus. A Pest vármegyei gárda két győzelemmel, egy döntetlennel és két fiaskóval tapad a középmezőny elejéhez, míg a Nyíregyháza egyértelműen szeretne visszatérni a győztes útra.

Vissza kell szerezni a lendületet

– Az Újpest ellen szinte az egész meccsen jól játszottunk, de a Dunaújvárosban mutatott első félidőre is lehet építeni – tért át a bajnoki találkozóra a tréner. – Egyértelműek a céljaink, vissza kell szereznünk a lendületet és itthon kell tartanunk a három pontot.

Labdarúgás: Simple Női Kupa, 4. forduló

Dunaújváros FC–Nyíregyháza Spartacus 2–0 (0–0)

Dunaújváros, Városi Stadion, v.: Alafi (Trapp, Jakab).

Dunaújváros: Regős – Jakab-Kakuszi, Kókai, Németh (Marczell, 89.), Vojnity (Hornyák, 89.), Juhász, Bálint (Sárkány, 64.), Csamangó (Tóth, 64.), Kátai (Szabó, 82.), Domján, Véninger. Vezetőedző: Vígh György.

Nyíregyháza: Verdes (Sinka, 69.) – Kovács, Csábi (Pekk L., 87.), Bodnár, Kása (Kertész, 69.), Kocsis (Benedek, 69.), Zsigó, Hrinkó, Novák (Linzenbold, 81.), Szalanics, Szerb. Vezetőedző: Jeddi Béla.

Gól: Vojnity (59., 62.).