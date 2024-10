A Kaposvár elleni fiaskót követően a DEAC U23-as csapata ellen folytatta bajnoki menetelését a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A NB I/B Piros csoportjának harmadik fordulójában nem várt könnyű feladat Merim Mehmedovic tanítványaira, hiszen a házigazda két sikerrel kezdte a pontvadászatot.

Ezúttal is Tyreke Locure volt a Blue Sharks egyik legjobbja,

Fotó: hunbasket

Motiváltan léptek pályára a Blue Sharks játékosai

Mindezek ellenére motiváltan léptek pályára a Kék Cápák, akik jól is kezdtek, hiszen Bonifert Bendegúz hármasa volt a mérkőzés első kosara, majd egymás után többször is jól védekezett a vendég gárda. Noha hátul szinte hiba nélkül teljesített a csapat, nehezen lépett el, mert támadásban döcögött a szekér, leginkább csak a szerzett labdákból tudott a Hübner kosarakat szerezni. Elöl Tyre Locure kapta el elsőként a fonalat, az amerikai légiós nagyon élt, szerzett kosarat közelről, távolról, valamint több gólpasszt is kiosztott. Hasznosan szállt be Komma László is, aki labdaszerzés után a palánk alól és a triplavonal mögül is betalált, ám közben sajnos a faultokat is gyűjtögette.

Az összességében magabiztos első negyed után a másodikban egyre égetőbb problémát jelentett a lepattanózás, rengeteg második esélyt engedve az ellenfélnek. A játékrész derekán hat pontra jött vissza az akkor hajtósabbnak tűnő DEAC. A zárkózási kísérlet időkéréssel, majd arról visszatérve egy Nagy Simon hármassal szakadt meg. Az újfent nagyon hasznosan játszó Bonifert labdaszerzésével és indításával, valamint Locure 13. pontjával úgy tűnt, hogy rendezte a sorokat a Blue Sharks, csakhogy a félidő végén ismét elrontotta a támadásait, s visszaengedte a debrecenieket ötpontos távolságra.

Drámai végjáték döntött

A DEAC a fordulást követően két gyors kosárral kezdett, majd a negyedik perc elején már vezetett is. Megint időkérés után jött a tripla Nagytól, de ez csak egy pillanatra állította el a vérzést. A hazaiak átrohantak a Nyíregyházán és már öt ponttal is vezettek.

A 33. percben jött össze a fordítás Bonifert hármasával, nem sokkal később pedig Locure dobott egy hihetetlen ziccert. Egyre idegesebbé váltak a csapatok, sok hiba jellemezte mindkét felet, amiből úgy tűnt, hogy a szabolcsi klub jön ki jobban, hat perc alatt 11–2-t futva. Ellépni mégsem sikerült huzamosabb időre… Az utolsó fél percet egypontos előnnyel kezdte vármegyénk alakulata, ekkor Locure kettőből egy büntetőt dobott be, amire túloldalon Kovács válaszolt ugyancsak egy sikeres büntetővel.