Péntek este egy igazán nehéz kihívás várt a kosárlabda NB I/B Piros-csoportjában szereplő Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatára, hiszen a mindig riválisnak tekinthető, az idei szezont is remekül, 3–0-s mutatóval kezdő szigetszentmiklósi BKG PRIMA Akadémia látogatott a Continental Arénába. Merim Mehmedovic csapata végig remekül küzdött, határozottan játszott, minek eredményeképpen végül magabiztos 90–78-as győzelmet aratott.

Nagy Simon is sokat tett a Blue Sharks sikeréért.

Fotó: Hübner Nyíregyháza BS

A csapatmunka diadala eredményezte a Blue Sharks sikerét

– Egész héten arra készültünk, hogy Nagy Botondot megállítsuk, az első félidőben ez sikerült is, mindössze négy ponton tartottuk, ami a győzelem egyik kulcsa volt – értékelt a meccset követően a hazai tréner. – Nagyon akartuk ezt a győzelmet. Végső Bálint és Komma László is nagy felelőséget vállalt, jól teljesítettek, ez a jövőre nézve pedig nagyon örömteli. Örülök, hogy sok szurkoló kijött és együtt élt a meccsel.

A győzelemhez többen is kiemelkedő egyéni teljesítménnyel járultak hozzá. Nagy Simon ezúttal is hasznosan játszott és 23 pontig jutott, Tyreke Locure az eddigi talán legösszeszedettebb meccsén 20 pontot tett be a közösbe, Bonifert Bendegúz a 8 pontja mellett 11 lepattanót szedett, Végső Bálint fantasztikus védekezéssel szállt be a kispadról, míg Boljos Mateja 40 percen át robotolva 7 gólpasszt osztott ki.

A teljes mezőnyből kiemelkedett azonban Komma László. A Kék Cápák centere 75%-os dobóhatékonysággal (8/11 kettes, 4/5 hármas) 31 pontig jutott, ebből hetet az utolsó negyedben jegyzett, továbbá 12 lepattanót szerzett és 41 VAL-t ért el.

A Nyíregyháza a bajnokság ötödik fordulójában, október 24-én, csütörtökön Jászberényben vendégszerepel.