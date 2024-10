A darts ma már Magyarországon is egyre népszerűbb, köszönhetően elsősorban annak, hogy 2005-től idehaza is képernyőre kerül a decemberi világbajnokság. Természetesen vármegyénkben is megtalálhatók azok a klubok, amelyek várják a sportág iránt érdeklődőket, közülük az egyik legkiemelkedőbb a Kára Zoltán által vezetett Nyíregyházi Darts Club (NyDC).

Impozáns a darts egyesület új terme.

Fotó: NyDC

– A klub története 2013 decemberéig nyúlik vissza – tekintett vissza a kezdetekre Kára Zoltán. – A kis csapat a nulláról indulva, táblák és egyéb felszerelések nélkül kezdte meg a működését, ám az alázatos munka és az összefogás hamar meghozta a gyümölcsét. Egy évvel később már házi versenyeket szerveztünk, majd amikor az állandó létszámunk húsz főre gyarapodott – 2016 szeptembere – sportegyesületté váltunk. 2018-ban pedig egy újabb nagy lépést téve csatlakoztunk a Magyar Darts Szövetséghez, onnantól pedig apró léptekkel, de töretlenül haladunk előre.

Költözéssel kezdődött az év a darts szerelmesei számára

Az idei szezont egy új helyszínen kezdte el az NyDC, az új otthon pedig rengeteg munkát igényelt.

– Decemberben hoztuk meg azt a döntést, hogy váltunk – folytatta az elnök. – Az új otthonunk végül a Csaló köz 2. szám lett, a volt gyógyszertári központ. A helyiség igencsak nagy, komfortos, így ki tudtunk alakítani egy tíz dobóhelyes falat. Infrastrukturálisan mindenféleképpen előre léptünk, ez pedig fontos lépés az egyesület életében. Sokat dolgoztunk, festettünk, fúrtunk, faragtunk, kábeleztünk. Április végén már ott kezdtük meg a saját házi bajnokságunkat. A bérleti díj egy részének fedezésére pedig sikerült három szponzort találnunk, ami ugyancsak fontos számunkra.

A Nyíregyházi Darts Club eltökélten folytatja azt a munkát, amit az elmúlt években elkezdett. Ebben az évben is három komoly versenyt rendezve.

– A versenyeink közül kettő már ugye lement, az évadnyitó a költözés miatt júniusra került, a III. Nyíregyháza Openre több mint negyvenen neveztek, így rangos megmérettetésé avanzsált. Az erdőbényei versenyünkön hetven fölötti volt az indulói létszám, ami azt eredményezi, hogy idehaza az öt legtöbb játékost felvonultató viadal között kap helyet. A harmadik viadalunk pedig november 9-én lesz, a hagyományos dupla be, dupla kiszállós NyDC Open.