Szombaton az Északkeleti Területi Vízilabda Bajnokság gyermek I. korcsoportjában (U14) hazai pályán szerepelt az AQUA SE – számolt be az eseményről Éder Zsolt a gyermekcsapat edzője. A bajnokság kiváló lehetőséget biztosít azoknak, akik kevesebbet, vagy egyáltalán nem játszanak az országos bajnokságban. A két mérkőzés mérlege: egy döntetlen, egy vereség.

Az első mérkőzés a debreceniek ellen mondhatjuk a kihagyott AQUA-s helyzetek mérkőzése volt. A harmadik negyed végére – az elhibázott ziccerek ellenére is - kiépítettünk egy megnyugtató előnyt, de az utolsó negyedben a legbiztosabb lehetőségeinket is képesek voltunk elrontani. Ráadásul ebben a negyedben néhány komoly egyéni hiba is becsúszott a védekezésünkbe, így az ellenfelünk élt a lehetőséggel, és egyenlíteni tudott. Bosszantó, hogy elmaradt a biztosnak látszó győzelem, egyben rendkívül tanulságos is!

Második meccsünkön az Oxigén-Pilisvörösvár ellen kicserélődött csapattal játszottunk. Azok is szerepet kaptak, akik különböző okok miatt kevesebbet tudnak edzeni, de szeretnek vízilabdázni. Az edzettségbeli különbség meglátszott a játék ritmusán, bár jól küzdött az AQUA-s csapat. Az ellenfél ASI Vasasos vendégjátékosainak könyörtelen emberfogása megkeserítette sokak játékát. Végül reális eredmény született a sok hibával tarkított mérkőzésen.

