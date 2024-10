Négy nap leforgása alatt két bajnokit is játszott a Nyíregyháza Spartacus FC női csapata, amely az NB II. Keleti-csoportjában előbb Egerben vendégszerepelt, majd hazai környezetben fogadta a Vasad gárdáját.

Sajnos egyik meccs sem sikerült túl jól, Egerben 6–1-re maradt alul a csapat, míg a Vasad elleni, mondhatni rangadón 4–1-re győzött a Pest vármegyei egylet. A Szpari góljait mindkét összecsapáson Benedek Klaudia szerezte.

Ki kell kerülni a negatív spirálból

– Sajnos belekerültünk egy negatív spirálba, hiszen ha a kupameccset is idevesszük, akkor sorozatban négy mérkőzést veszítettünk el – mondta el a női csapat vezetőedzője, Jeddi Béla. – Mégsem venném egy kalap alá ezeket a találkozókat, hiszen a Dunaújváros, majd pedig az Újpest ellen is jól játszottunk, azokon az összecsapásokon egy-egy kiküszöbölhető egyéni hiba döntött. Viszont az Eger és a Vasad ellenében már a csapatjátékkal is adódtak problémáink. Azon vagyunk, hogy kikerüljünk ebből a hullámvölgyből és visszatérjünk a győztes útra. A Kazincbarcika elleni mérkőzés előtt igyekszünk mentálisan felrázni a lányokat, miközben próbáljuk ráncba szedni a védekezést, mivel a legnagyobb gondunk most az, hogy nagyon sok gólt kapunk. Nincs sok időnk, nehéz mérkőzés vár ránk, de mindent megteszünk majd a győzelemért.

A Barcika elleni találkozót vasárnap 14 órától Örökösföldön játsszák.