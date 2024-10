Nem minden korosztályban rendeztek fordulót az utánpótláskorú focisták országos szintű bajnokságaiban. Ez vonatkozott az U 19 és U17-es korosztályokra.

A Várda Labdarúgó Akadémia 17 évesei viszont pályára léptek egy korábbról elhalasztott találkozón és ikszeltek a vendég diósgyőriekkel. A kisvárdai számára most nem sok babér termett, mert csak a 12 évesek nyertek és vitézkedtek a várdai vár közelében az egriek ellen. Különösen Osztroha Áron volt elemében, aki hét perc alatt háromszor is az ellenfél kapujába talált.

A nyíregyházi Bozsik József Labdarúgó Akadémia csatos könyvében megjelölhetik ezt a hétvégét, hiszen valamennyi pályára lépett csapatuk nyert.

U17. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Diósgyőri VTK 1–1 (1–0)

Várda LA: Jarmolenko – Horvát A., Fedor (Erdős), Jazsik (Bíró), Veprik, Badari (Moroz), Király, Bobal, Amászta, Lupij, Levrinec. Edző: Belényesi Miklós.

Gól: Jazsik (6.), illetve Szabó (83.). Kiállítva: Bobal (52.).

Belényesi Mikós: – A szezon leggyengébb játékát produkáltuk. Négy-öt ember kivételével értékelhetetlen teljesítményeket nyújtottunk, ezáltal csapatszinten is csődöt mondtunk. A kiállítás hatványozta mindezt, de utána jól védekeztünk. Annyi szerencsénk volt, hogy a Diósgyőr is hasonlóan rossz teljesítményt nyújtott, így meg kell elégedni az egy ponttal.



U16. Kiemelt csoport

Ferencvárosi TC–Várda Labdarúgó Akadémia 4–1 (1–1)

Várda LA: Herc – Fidler, Budaházi, Nagy, Fodor, Szencsenkov, Gombkötő, Szarvas (Harsányi), Kovbaszjuk, Volvacs (Omelcsenko), Kiss (Oláh). Edző: Katona György.

Gól: Dani (17.), Kiss (67., 79. és 87.), illetve Budaházi. (11.).

Katona György: – Három hiányzót kellett nélkülöznünk, ezért ilyen összetételben csak hatvan-hetven percig voltunk meccsben a jó képességű Fradi ellen, amely fizikálisan és játékban is fölénk nőtt. Az viszont elgondolkodtató, hogy két meccsen ennyi gólt kaptunk. Változtatni kell az idegenbeli játékunkon és ettől sokkal-sokkal többet tenni az eredményességünkért a hétvégeken és hétköznapokon egyaránt.



Alapcsoport

Bozsik József Labdarúgó Akadémia - Békéscsaba 1912 Előre SE 1-0 (0-0)

Bozsik: Dudás – Herczeg (Jeles), Villás, Kondor, Böszörményi (Novák), Kiss, Hatházi (Majoros), Kosztyu, Szenes, Uray (Bányi), Takács (Király). Edző: Sándor Dávid.

Gól: Király (80.).

Sándor Dávid - Nem játszottunk jól, akik a padról szálltak be, hoztak egy kis frissességet, dolgoztunk is ki helyzeteket, majd egy szabadrúgás góllal sikerült megnyerni a mérkőzést.



U15. Kiemelt csoport

Debreceni VSC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (1–0)

Várda LA: Kocserhan – Jurik, Dovbak, Kedves, Tiscsenko (Pokol), Gyarmati, Deniszov, Birov, Dovhanics (Száraz.), Dzsatalov, Hizsnjak. Edző: Kornutjak Volodimir.

Gól: Sándor (35.). Kiállítva: Gyarmati (34.).

Kornutjak Volodimir: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben több nagy lehetőség adódott előttünk, amit nem tudtunk kihasználni, ellenfelünk passzív volt támadásban, nem találtak rajtunk fogást. A félidő végén egy hiba sajnos nagyban befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét, ugyanis játékosunkat kiállították és az ebből kapott szabadrúgást értékesítették. A második játékrészben nagy erőket mozgósítottunk az egyenlítés érdekében, és meg is voltak a lehetőségeink, de nem sikerült az egyenlítés. Nincs okunk és időnk szégyenkezni, a jövő héten lehetőségünk lesz javítani.



Alapcsoport

Szolnoki MÁV Utánpótlás FC - Bozsik József Labdarúgó Akadémia 0-1 (0-0)

Bozsik: Ágoston - Dankó, Császár, Tasnádi, Kovács (Gönczör), Torresan, Nagy, Papp (Varga), Nagy (Lőrincz), Papp, Csáki, Villás (Ferencz). Edző: Aranyos Mózes.

Gól: Nagy (45.)

Aranyos Mózes: - A srácok hatalmas odaadással, alázattal, és szenvedéllyel , helyenként nagyon tetszetősen futballoztak! Külön öröm, hogy egy fizikálisan nagyon erős csapat sikerült felülmúlnunk. Le a kalappal a fiúk előtt!



U14. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Diósgyőri VTK 2–7 (1–2)

Várda LA: Szvisztyunov – Licz, Skurak (Szpivák), Takács (Fedor), Kulik (Németh), Csendes, Tkacs, Fekete, Povhanics (Popovics), Kapitány (Sajtos), Gyula. Edző: Lakatos Bence

Gól: Kapitány (13.), Szpivák (54.), illetve Német (27. és 38.), Bárány. (56. és 60.), Pelyhe (65.), Oláh (68.), Farkas (78.). Kiállítva: Szpivák (58.)

Lakatos Bence: – Az első félidőben a vezetés megszerzése ellenére is gyengén játszottunk. Nagyon sok technikai és ki nem kényszerített hibát követtünk el, amiből az ellenfelünk rendre veszélyeztetni tudott, és két helyzetét gólra is váltotta. A második játékrészben jól kezdtünk és egyenlíteni is tudtunk, azonban a kiállítás nagyban befolyásolta a mérkőzés ilyen különbségű kimenetelét.

Alapcsoport

Bozsik József Labdarúgó Akadémia - Kecskeméti TE Labdarúgó Akadémia 4-1 (3-0)

Bozsik: Varga (Cservenyák) - Kicsák, Oláh, Dankó, Jacsó, Vasvári (Nagy L.), Palaga, Oláh B (Kenyeres), Oláh K. (Hanusi), Sallai M. (Kóder),Kosztyu (Nagy Zs.)

Gól: Kosztyu (14.), Vasvári (29.) Oláh K. (37.), Hanusi (55.), illetve Takács (63.).

Magyar Gábor edző:- A mérkőzést nagyon jó intenzitással és hozzáállással kezdtünk, ami meg is mutatkozott a teljesítményen. Sok helyzetet alakítottunk ki, elől kreatív megoldások voltak. A második félidőt is jól kezdtük, azonban a vége kissé kényelmesre sikerült. Összességében gratulálok a csapatomnak.



U13. Észak-kelet

Várda Labdarúgó Akadémia–Eger SE 7–1

Várda LA: Mészáros – Vaszilykiv, Sztolykó, Varga, Balogh, Nagy P., Grica, Beresnyák, Osztroha. Csere: Éles (kapus), Nagy P., Koszta, Fráter, Szabó. Edző: Oláh Levente.

Gól: Fráter (25.), Nagy P. (34.), Osztroha (46., 50., 53) Sztolykó (54.), Koszta (62.), illetve Horváth (28.).

Oláh Levente: – Visszafogottan kezdtük a mérkőzést, lassan, körülményesen járattuk a labdát. Az első negyed után megbeszéltük, miben kell javulnunk és ezután végig a mi akaratunk érvényesült. Védekezésben és támadásban is az ellenfelünk fölé kerekedtünk, így ilyen különbséggel is megérdemelt a győzelmünk!



Mezőkövesd Zsóry- Bozsik József Labdarúgó Akadémia 1-7

Bozsik: Bukovinszki - Szabó, Torresan, Tamás, Varga, Spekker, Heidinger, Major, Sinka. Csere:Ágoston, Hatházi, Barta, Széfta, Nagy G., Sipos, Szilágyi, Hengsperger. Edző: Majoros Ádám.

Gól: Oláh (21.), illetve Tamás (5., 74., 78.), Varga (17.), Barta (65.), Hatházi (73.), Spekker (79.).



U12. Észak-kelet

Várda Labdarúgó Akadémia–Eger SE 4–1

Várda LA: Gyöngyösi - Domokos, Séra, Balogh, Kertész, Révész, Resetár, Kovalenko, Helyes. Csere: Bacskai (kapus), Halail, Balog, Szilágyi, Károlyi. Edző: Deák Béla.

Gól: Szilágyi (24.), Séta (41.), Károlyi (71.) Balogh (72.)., illetve Veres (29.).

Deák Béla: – Nagyon jó mentalitással léptünk pályára, az első perctől kezdve érezhető volt a srácokon, hogy nagyon motiváltan és agresszívan futballoztak. Szép gólokat szereztünk és a győzelmünk értékét növeli, hogy a védekezésben és az átmenetekben nagyon sokat fejlődtünk, ami meg is hozta a várva várt sikert, pláne hogy egy nagyszerű Eger ellen sikerült ezt bemutatni. Gratulálok a csapatnak.

Mezőkövesd Zsóry- Bozsik József Labdarúgó Akadémia 2-7

Bozsik: Major - Nagy, Petró, Mátyás, Lénárt, Sztanek, Szilágyi. Csere: Jakab, Vitányi, Marinka, Szentmiklósy, Veress, Szűcs M., Dankó, Szűcs Á. Edző: Marcsek Zoltán.

Gól: Juhász (19.), Szabó (70.), illetve Mátyás (24., 29.), Marinka (39.), Sztanek (48.), Szilágyi (53.), Nagy M. (57.), Szentmiklósy (68.)