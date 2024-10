Titokban reménykedtünk, hogy a Fatum-Nyíregyháza megismétli tavalyi bravúrját, amikor is a röplabda női Extraliga nyitó mérkőzésén idegenben 3:1-re legyőzte a Békéscsabát. Múlt pénteken azonban nem sokáig reménykedhettünk. Az elején érezhető volt némi megilletődöttség a Békéscsaba játékában, részben ennek volt betudható, hogy rögtön a mérkőzés elején ellépett a Fatum-Nyíregyháza és 2:6-nál kénytelen volt időt kérni Tóth Gábor, a BRSE vezetőedzője. A rövid pauza alatt a viharsarkiak rendezték soraikat és onnantól kezdve a 22 pontig jutó Nina Kocics vezérletével végig uralták a mérkőzést, és magabiztos, 3:0-ás győzelmet arattak. Így érthetően a hazaiak mester nyilatkozott elégedettebben a mérkőzés után.

Adrian Chylinski, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője

Fotó: Dodó Ferenc



– A meccs első felét nem így képzeltem el, ott volt 5-6 technikai hibánk, idegesek voltak a lányok, még azok is, akik tudják, milyen az atmoszféra, persze ez elsőre sosem kényelmes. Aztán megnyugodtunk, ami nagyon fontos volt a továbbiakra nézve, hiszen onnantól kontrolláltuk a mérkőzést, még akkor is, ha néha esett a fókusz. Kimondott cél, hogy a terhet elosszuk a játékosok között, hiszen így kiszámíthatatlanabbak leszünk – mondta Tóth Gábor, a csapat hivatalos honlapján.

A Fatum-Nyíregyháza a Máv Előre ellen folytatja szombaton

A Fatum-Nyíregyháza edzője, Adrian Chylinski kritikusabban fogalmazott a lefújást követően.

– Támadásban nagy különbség volt ma a két csapat között, és sok ki nem kényszerített hibát is ejtettünk. Jól nyitottunk, a blokkvédekezésünk sem volt rossz, de nagyon sok ingyen pontot ajándékoztunk nekik, és ez el is döntötte a meccset. A Békéscsaba jó csapat, az előszezonban is megmutatta, hogy magas szintű játékra képes, és ez ezúttal is így volt.

