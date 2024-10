Mint arról beszámoltunk, a Fatum-Nyíregyháza a bajnokság első hazai mérkőzésén szombat este legyőzte a MÁV Előre Foxconn együttesét.

Az első szettben magabiztosan játszottak a vendégek, így 25:22-re megnyerték a játékrészt. A folytatásban azonban már nem sikerült tartaniuk a lendületüket, így a feltámadó Fatum-Nyíregyháza 15:25 arányban megnyerte a második játszmát. A harmadik szett hasonlóan alakult, ezzel a Nyíregyháza átvette a vezetést. A negyedik szettben egy változásra is szüksége volt a vendégeknek: le kellett cserélniük a liberó Kovács Evelint akinek helyére megkülönböztető mezben Tóth Jázmin állt be. Ez a kényszerű változtatás azonban nem zavarta meg a székesfehérváriakat és az utolsó szalmaszálba kapaszkodva nagy csatára kényszerítették a házigazdákat. Végül szoros csatában nyerte meg ezt a játszmát is a Fatum-Nyíregyháza és ezzel alakult ki a 3:1-e végeredmény.

A Fatum-Nyíregyháza csak egy szettet ajándékozott ellenfelének

Fotó: Sipeki Péter



– A mérkőzés és a szezon kezdeti tapasztalatai azt mutatják, hogy egyelőre még nem sikerült játékunkat olyan szinten stabilizálni, amely garantálná számunkra a magabiztos sikert. Támadásainkból hiányoznak azok a megoldások, amelyek a fontos pillanatokban pontokat hozhatnak nekünk. Ennek ellenére a meccs során nyújtott teljesítményünkben megmutatkozott a csapat fejlődése, javultak például szerváink és fogadó labdajátékunk – fogalmazott a találkozó után Lukasz Przybylak, a MÁV Előre Foxconn vezetőedzője.

Időre van szükségük



– Csapatként időre van szükségünk, hogy megtaláljuk magunkat az új dinamikában, amit ebben a szezonban igyekszünk kialakítani, meg kell birkóznunk a bajnoki meccsek nyújtotta feszült helyzetekkel és nyugodtnak kell maradnunk. Egy biztos, még mindig rengeteg tartalék és potenciál van bennünk, amit szurkolóinknak is meg akarunk mutatni – tette még hozzá.

Lépésről-lépésre halad a Fatum-Nyíregyháza



A Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője, Adrian Chylinski így értékelte a látottakat.

– Sokkal jobban játszottunk mint a Békéscsaba ellen, és győztünk. Tudtuk, hogy több van bennünk, és bár most betegségek hátráltattak bennünket a meccs előtti napokon, büszke vagyok a játékosok teljesítményére. Natasha Calkins kiemelkedően játszott, és jobb volt a védekezésünk is. Lépésről-lépésre haladunk, a mai teljesítménnyel elégedett vagyok.

A találkozó hőse a Fatum-Nyíregyháza átlója, Natasha Calkins volt. A kanadai légiós három blokkja mellett negyvenkét százalékos hatékonysággal támadott és harmincöt pontot szerzett.

A Fatum-Nyíregyháza vasárnap a KNRC vendége lesz a női röplabda Extraliga következő fordulójában.