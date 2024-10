Mint arról beszámoltunk, a Fatum-Nyíregyháza az előző fordulóban hazai pályán legyőzte a MÁV Előre Foxconn együttesét, vasárnap arra készültek Lászlop Alexandráék, hogy a KNRC vendégekén megszerezzék szezonbeli első idegenbeli sikerüket. A somogyiak a második fordulóban Újpesten szenvedtek vereséget, így hazai közönségük előtt szerettek volna javítani.

A Fatum-Nyíregyháza két pontot szerzett Kaposváron

A Fatum-Nyíregyháza magabiztosan kezdett



Az első két pontot a hazaiak szerezték, aztán megérkezett a mérkőzésbe a Fatum is, Nathasa Calkins vezérletével, aki két ászt is nyitott, öt pontos előnyre tettek szert. Ezt követően zárkózott a házigazda, de két pontnál közelebb nem tudták megközelíteni a koncentráltan röplabdázó vendégeket. Váratlanul izgalmassá vált a végjáték, Szerényi Gréta ásza után Fayad egy pontra hozta vissza a Kaposvárt. Calkins pontjával játszmalabdához jutott a Fatum, az első hárították a hazaiak, a másodikat azonban értékesítette Antivero.

A második szettben egy darabig felváltva vezettek a csapatok, aztán Szkorics villant és kettővel meglépett a Fatum, majd újabb vendég pontok következtek, lassan nyílt az olló. Natasha Calkins pontjával már húsznál járt Adrian Chylinski együttese, a differencia pedig hét volt a felek között. Asly Antivero szettlabdához juttatta a vendégeket, amelyből az első ki is használtak.

Egyenlített a Kaposvár



Jobban kezdte ugyan a harmadik szettet a hazai csapat, Pintér Andrea remek blokkjával azonban már a Nyíregyházánál volt az előny. Két hosszú labdamenetet is nyert a Kaposvár, de a vezetést nem tudta visszavenni, sőt a kanadai Fayad hálóba ütött egy labdát és ezzel először vezetett hárommal a Fatum. Pillanatok alatt elolvadt azonban az előny, éledeztek a kaposvári remények. Izgalmasan alakult a végjáték, a maratoni csatát aztán a Kaposvár bírta jobban idegekkel, megnyerte a szettet és ezzel életben tartotta győzelmi reményeit.

A negyedik játszma is szorosan alakult, de a Kaposvár egy-egy ponttal mindig előrébb járt ellenfelénél, tizenkettőnél aztán egyenlő volt az állás. Meggyűlt aztán a baja a nyitásfogadással a Fatumnak, ezt kihasználva hat pontra növelte előnyét a hazai gárda. Nagy hajrába kezdtek Tóth Fruzsináék, Asly Antivero pontjával már csak egy volt közte, kisvártatva ismét villant a venezuelai légiós és újból egyenlő volt az állás. Majd három szettlabdát is hárított a Fatum, a negyedikből azonban egyenlített Vincent Lacombe csapata.