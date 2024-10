Mint arról beszámoltunk a Fatum-Nyíregyháza a röplabda női Extraliga nyitófordulójában vereséget szenvedett a Békéscsaba vendégeként múlt pénteken. A viharsarki fiaskó után szombaton hazai pályán is bemutatkozik Adrian Chylinski, a MÁV Előre Foxconn érkezik a Continental Arénában. A két együttes az elmúlt szezonban botránytól sem mentes parázs csatákat vívott egymással.

A Fatum-Nyíregyháza hétfőtől már a MÁV Előre Foxconn elleni hazai összecsapásra koncentrálnak

Az állandóságban bíznak



Míg a hazaiaknál nagy volt a játékosmozgás nyáron, addig a Fejér vármegyei együttesnél az állandóságban bíznak. A MÁV Előre Foxconn női együttese igyekezett együtt tartani az előző szezonban negyedik helyen záró csapatot. Vacsi Evelin visszavonult, Jessica Ventura, Massiel Matos valamint Tarr Hajnalka máshol folytatják pályafutásukat. Helyettük érkezett Kaposvárról Tóth-Bodovics Hanna és a holland-olasz kettős állampolgárságú Lavinia Maiorano, míg Spándli Virágot az SZBRA-tól, Sziládi Viktóriát pedig az UTE együttesétől igazolták. A székesfehérváriak a felkészülés alatt Linzben is részt vettek egy tornán, ahol a hazaiaktól kikaptak ugyan, de a cseh Brno-t és a svájci Schaffhausen-t is legyőzték. Ezt követte egy hazai viadal, amelyen kiválóan szerepelt a MÁV Előre, négy mérkőzéséből hármat is megnyert a székesfehérvári együttes. A bajnoki rajt azonban nem sikerült jól Lukasz Przybylak együttesének, az első fordulóban 3:0-ra kaptak ki az UTE vendégeként.

Emlékezetes csatát vívtak



Volt tehát dolga mindkét szakvezetőnek, hogy a hibákat kijavítva szombaton eredményesebben röplabdázzanak. Alaposan kielemezte a MÁV Előre játékát Adrian Chylinski. A Fatum Nyíregyháza trénere igyekezett minden apró részletre felhívni a játékosok figyelmét a héten.

– Sokkal jobban kell játszanunk, mint legutóbb. Keményen edzettünk a héten, fontosak voltak az erőnléti tréningek is, főleg azoknál, akik sérülés miatt nem tudtak korábban százszázalékos munkát végezni. Remélem, hogy hazai környezetben jobb teljesítményt nyújtunk, és megmutatjuk a valódi tudásunkat. Támadásban mindenképp hatékonyabbnak kell lennünk. Ez még csak a szezon eleje, lépésről-lépésre haladunk, de karakteresebb csapatot szeretnék a pályán látni, mely soha nem adja fel – mondta a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – Tavaly emlékezetes csatát vívtunk velük, idén pedig több együttes is komoly játékerőt képvisel.

A Vasas kiemelkedik, az Újpest nagyon erős lett, de a Kaposvár, a Békéscsaba, és a MÁV Előre is szeretne dobogón végezni velünk együtt, így izgalmas szezon lesz

– tette még hozzá az esélyeket latolgatva.

Többször borsot törtek az orruk alá



Lászlop Alexandra azt hangsúlyozta, hogy fontos a jó hazai bemutatkozás.

– Az első hazai mérkőzésünkön nem is lehet más a célunk, mint nyerni – szögezte le határozottan. – Legutóbb nagy különbség volt a támadások befejezésében, ebben javulnunk kell, de igaz ez a blokkokra is – utalt a békéscsabai találkozóra a válogatott center. – Hétfőtől ezen dolgozunk, bízom abban, hogy amit most edzésen megcsinálunk, az sikerül a mérkőzésen is. A fehérváriak tavaly többször is borsot törtek az orrunk alá. A keretükből több játékos is maradt, ismerjük őket, de fontos lesz, hogy fegyelmezettek legyünk, és a saját játékunkat játsszuk – tette hozzá Lászlop Alexandra.

A csapatkapitány, Tóth Fruzsina is úgy véli, hogy Békéscsabán mutatott játéknál több kell a sikerhez.

A Fatum-Nyíregyháza liberója ki-ki meccset vár



– Nagy küzdelmet várok, és sokkal jobb teljesítményt, mint amilyen volt Békéscsabán. Határozottabbnak kell lennünk a támadások befejezésénél, és be kell tartanunk azt a taktikát, melyet a vezetőedző kér. A fehérváriak jó százalékkal értékesítették tavaly a támadásaikat, legalább ilyen hatékonynak kell lennünk nekünk is – mondta Tóth Fruzsina, aki szerint bár még csak egy fordulón vannak túl a csapatok, kiegyenlített lesz idén a mezőny. Van 3-4 olyan együttes, mely azonos szinten van. Ezek ki-ki mérkőzések lesznek egymás ellen. Ilyen volt legutóbb az Újpest – MÁV Előre meccs is, és a mi békéscsabai találkozónk is. Az aznapi forma dönt, és a hazai pálya is nagy előnyt jelenthet. Kulcsfontosságú, hogy ezeket a mérkőzéseket megnyerjük a Continental Arénában – tette hozzá a válogatott liberó.