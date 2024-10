Pénteken a Békéscsaba vendégeként megkezdte bajnoki szereplését az Extraligás Fatum-Nyíregyháza. Érdekesség, hogy a két együttes az előző szezont is egymás ellen kezdte Békéscsabán, akkor 3:1-es vendéggyőzelem született. Ezzel az eredménnyel ezúttal is kiegyeztünk volna. Az akkori siker egyik kovácsa, Nina Kocics ezúttal már békéscsabai színekben lépett pályára, a háló másik oldalán Pintér Andrea és Kump Alíz viszont az előző kiírásban még a viharsarkiakat erősítette.

A Fatum-Nyíregyháza vereséggel kezdte a szezont

Fotó: beol.hu / Bencsik Ádám



A hazaiak kezdték a mérkőzést, az első két pontot azonban Lászlop Alexandra szerezte, Kump Alíz is bemutatott egy szép sáncot volt csapata ellen. Kétszer is felállási hibát vétettek a hazaiak, így tovább nőtt a Fatum előnye. Közben Nina Kocics is megmutatta, hogy nem felejtett el röplabdázni. A kezdeti bizonytalanság után összeállt a hazaiak játéka, remekül blokkoltak és jól mezőnyöztek. Lassan olvadt a nyírségiek előnye, tíznél egyenlő volt az állás, összességében egy nyolc nullás futással a Békéscsaba megfordította az eredményt. Ezt a jó hazai sorozatot Calkins állította meg, eddigre azonban már négy pontos hazaivezetést mutatott az eredményjelző, ezt a játékrész végéig meg is tartottak és az első szettlabdájukat értékesítették is.

A Fatum-Nyíregyháza csak szaladt az eredmény után



A második etapban egy darabig felváltva estek a pontok, majd Mayer kétszer jól blokkolt és máris megléptek hárommal a hazaiak. Rontott nyitásainak köszönhetően Fatum jó pár pontot engedélyezett ellenfelének, majd Lászlop Alexandra centerből ismét eredményes volt kétszer, zárkózott Andrian Chylinski csapata. Tizennyolcnál egyenlő volt az állás. A végjáték ismét a Békéscsabáé volt, Kocics két bombája és Kosekova blokkja után öt szettlabdája volt a hazaiaknak, amelyből a másodikat értékesítették is.

A harmadik szettben fokozatos lépett el ellenfelétől a Békéscsaba, a Fatumnak gondjai akadtak a nyitásfogadással. Kocics ászával három, majd Dékány pontjával a hazaiak már négy egységgel jártak előrébb ellenfelüknél. Innen sajnos már nem volt visszaút, az egyre magabiztosabban játszó Békéscsaba tartotta addig felépített előnyét és megnyerte a mérkőzést. Öröm az ürömben, hogy Pampuch Gréta megszerezte első Extraligás pontjait.

Támadásban nagy különbség volt ma a két csapat között, és sok ki nem kényszerített hibát is ejtettünk.

Jól nyitottunk, a blokkvédekezésünk sem volt rossz, de nagyon sok ingyen pontot ajándékoztunk nekik, és ez el is döntötte a meccset. A Békéscsaba jó csapat, az előszezonban is megmutatta, hogy magas szintű játékra képes, és ez ma is így volt – értékelte a találkozót Adrian Chylinski, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője.