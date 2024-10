A Ferencváros skalpját begyűjteni bármilyen sportágban, korosztálytól függetlenül mindig olyan tettnek számít amiről napokkal, hetekkel később is szívesen beszél az ember. A Kisvárda Master Good SE élvonalbeli kézilabdacsapatának eddig még nem is sikerült, az egyesület első osztályú serdülő alakulatának a múlt héten viszont igen! Előtte az ifjúsági csapat 2022. novemberében cibálta meg a fővárosi zöld-fehérek bajuszát, amikor hazai pályán döntetlenre végeztek. Utánpótlásban utolsó győzelmüket 2020. januárjában aratták ellenük, akkor szintén Dévényi János alakulata múlta felül a Fradi ifi csapatát 32–29-re. Na, de térjünk vissza múlt péntekre, amikor a serdülők nyertek 30–25-re. A mérkőzésen mindenki odatette magát, alaposan megdolgozott a győzelemért, a mezőny fölé nőtt azonban Karácsony Sára, aki 20 (!) góljával oroszlánrészt vállalt a Kisvárda sikeréből.

Karácsony Sára (középen) alaposan megszórta a Ferencvárost is

Fotó: kisvardaikezi.hu



Aki ismeri Sárit, azt csak kicsit lepte meg teljesítménye, hiszen a tehetséges játékos már az előző szezonban is ontotta a gólokat, hatvanegy mérkőzésen lépett pályára és ezeken háromszázkilenc találatig jutott. Az augusztus eleji hazai rendezésű VII. Várda Kupán elhódította a gólkirálynői címet, az augusztus végi békéscsabai IV. Szabó Károly Emléktornán szintén ő dobta a legtöbb gólt.

Sári a Ferencvárost sem kímélte



Előző szezonbeli és nyári formáját tovább hozta az aktuális idényre, a Hajdúnánás ellen tíz, a Csepel ellen tizennégy, a Kecskemét ellen kilenc, és legutóbb a Fradi ellen húsz, összesen eddig ötvenhárom gólt szerzett, amellyel vezeti is a bajnokság góllövőlistáját.

Sári Nyírbátorban sajátította el a kézilabda alapjait.

– A nővérem kezdett hamarabb kézilabdázni, az ő hatására választottam ez a sportágat hét éves koromban, először szivacskézilabdával kezdtünk, aztán, ahogy nőttem és lépegettem a korosztályban felfelé, jött a rendes labda is – mondta az ifjú balátlövő.

A nyírbátori éveket követően a Vitka SE korosztályos csapatában folytatta pályafutását, majd 2022-ben felvételt nyert a Bessenyei György Gimnáziumba, azóta a Kisvárda korosztályos csapatát erősíti.

Sári elmondta, hogy a Fradi elleni mérkőzésre ugyanúgy készültek, mint a többi bajnokira, edzőjük, Szankuné Ésik Gabriella nem tett rájuk terhet.



– Tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de nagyon elszántan léptünk pályára. Gabi néni azt kérte tőlünk, hogy ne izguljunk, mindenki próbáljon meg a legjobb tudása szerint játszani.



A csapatnak és Sárinak is sikerült, a balátlövő ugyan nem kezdte jól a mérkőzést, első lövését védték, majd technikai hibát vétett és egy labdát el is adott, de aztán beindult és tíz perc után már négynél tartott, a szünetig kilencig jutott, a lefújásig húszig meg sem állt.

– Nem tudom, hogy sikerült ennyit dobnom, közben én nem is számoltam, alig akartam elhinni, mikor a többiek mondták a végén. Menet közben nem tűnt ilyen soknak, ez egyébként az eddigi rekordom, amit nehéz lesz felülmúlni.