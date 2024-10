A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sportegyesülete október 13-án immár negyedik alkalommal rendezte meg a nehéz sorsú gyermekeket megmozgató országos bajnokságot, a Felzárkózó Települések Kupáját (FETE Kupa).

A Nagyecsed nyerte FETE Kupát az U15-ös korosztályban

Fotó: magánarchívum

A döntőket az élvonalbeli mérkőzéseknek is helyt adó Pancho Arénában vívhatták meg a csapatok, amelyen szép vármegyei siker született: az U15-ös korosztályban a Magyar Református Szeretetszolgálat egyik megyebeli Felzárkózó települése, Nagyecsed végzett az élen, valamint a gólkirályi címet a csapat tagja, Szalai Sándor szerezte meg huszonhárom találattal.

A FETE Kupa gólkirálya, Szalai Sándor

Fotó: magánarchívum

A Felzárkózó Települések programban szereplő falvakat felölelő regionális selejtezők az év során négy helyszínen (Szolnok, Miskolc, Tarpa és Pécs) bonyolították, ezeken a tornákon 100 település csapata, több mint 1000 gyermek lépett pályára.

Évek óta részt vesznek a programban

A nagyecsedi csapat alaposan megdolgozott a sikerért.

– A Magyar Református Szeretetszolgálat 2021 óta van jelen a Nagyecseden a Felzárkózó Települések programmal, ennek egyik eleme a FETE Kupa, amelyben évek óta részt veszünk – magyarázta Dobronyi Szabolcs, a nagyecsedi Jelenlét Program munkatársa, aki kollégájával, Tóth Zsolttal készítette fel a csapatot a tornára. – Tavasszal Tarpán kvalifikáltuk magunkat az országos döntőre. A mostani győztes csapatnak a magját az előző év U12-es csapata adja, amely tavaly korosztályában az országos döntőben második helyen végzett – tette még hozzá.

A Nagyecsed az U15-ös korosztály mellett az U12-esek között is részt vett az országos megméretésen, amely az idősebbekhez hasonlóan a tarpai selejtezőn jutott be az országos döntőben, ott a csoportjukból továbbjutottak, majd a kieséses szakaszban zárták a küzdelmeket. Mint ahogy Dobronyi Szabolcs mondta, első próbálkozásnak így is szép volt.

Célt adnak a gyerekeknek

A csapat nagy része számára nem volt ismeretlen a sportág, java részük részt vesz a Bozsik Programban, de van közöttük egyesületen kívüli, de a fociért rajongó srác is.

– A Fitt-Móka sportprogram keretein belül heti egy alkalommal a nagyecsedi műfüves pályán készültünk a tarpai selejtezőre, majd a felcsúti döntőre – magyarázta Dobronyi Szabolcs.