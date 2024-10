Újabb izgalmas hétvége előtt áll a vármegyei foci élvonala, immár a 10. fordulót rendezik a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban. Szombaton négy, vasárnap pedig három mérkőzést rendeznek, a páratlan létszám miatt ezúttal a Baktalórántháza „élvezi” szabadnapját. Fontos információ a mérkőzésre rendszeresen kilátogatók számára, hogy a múlt hetihez képest egy órával korábban felharsan a kezdő sípszó, az ifik már délben labdába rúgnak, a felnőttek pedig délután kettőkor kezdenek.

A kék mezes Nyírbátor Vásárosnaményba utazik a 10. fordulóban

Fotó: Sipeki Péter

Az Újfehértó fordulók óta stabilan áll a dobogó legalsó fokán és ismerve Kiss Tamás motiváltságát, inkább előre, mint hátra tekintenek. Tehetik ezt továbbra is jó okkal, hiszen egy mérkőzéssel kevesebbet játszva állnak három ponttal a listavezető Ibrány mögött. A fehértóiak ellenfele most a Harbula Balázs vezette Nagyecsed lesz, amely az utóbbi öt meccséből négyet megnyert, a keret pedig jól tudjuk, alkalmas arra, hogy akár idegenben is megfogja az élmezőny bármely tagját. Szó szerint a sebeit nyalogatta a Csenger az elmúlt hétvégén, a határszéliek az előző hétvégén sérülések miatt igencsak tartalékosan álltak fel, a Mándok ezt alaposan ki is használta. Barcsay Márkék most abban bíznak, a visszatérőknek köszönhetően meg tudják lepni a listavezető Ibrányt, amely azért az előző fordulókban hullajtott pontokat. Márpedig jól tudjuk, mindenki az elsőt akarja megverni, ez a nyomás pedig már a bajnokság elején ott van Fiumei Viktor alakulatán.

Fordulópontot hozhatnak a visszatérők

Az Ibrány által éppen múlt héten megvert Vásárosnamény pedig azt a Nyírbátort fogadja, amelynél végre-valahára múlt héten megtört a jég, megszületett a zöld-fehérek első győzelme. Azzal valószínűleg az osztály minden együttese tisztában lehetett, hogy a Bátor egyszer csak elkapja a fonalat, persze a következő pontok sem jönnek maguktól. Annak a bizonyos első győzelemnek a Nyírmeggyes volt a kárvallottja, amely a jó kezdés után először hullámzó, majd egyértelműen lefelé ívelő formát mutatott. Az előző öt fordulóban nyeretlen maradt a gárda, ebből a gödörből pedig nehéz lesz a hétvégén kimászni: ellenfelük a hét közben is kiütéssel győzedelmeskedő (a bepótolt elhalasztott Kemecse elleni bajnokit nyerték 5–0-ra) Tarpa lesz. Vasárnap mindenképpen izgalmas alsóházi mérkőzésnek ígérkezik a Nyírvasvári és Kemecse összecsapása. A hazaiak első bajnoki győzelmükre hajtanak, míg a vendégek a sérülésből, betegségből visszatérőkben bízva szeretne javítani formáján. A két alakulatot csak két pont választja el a tabellán, ráadásul a nyírvasváriak egy mérkőzéssel kevesebbet is játszottak a sárgáknál. Szintén létszámgondokkal küzdött az utóbbi hetekben a Kótaj, ez a Baktalórántháza ellen ki is ütközött egy háromgólos vereség formájában, aztán viszont javított Seregi Mihály csapata. Most hazai pályán a közvetlenül mögöttük loholó Gergelyiugornyát fogadják, vendég győzelem esetén pedig a két együttes helyet cserél a tabellán, így ez a találkozó is rejteget bőven izgalmakat. Mint ahogyan a Mándok nagykállói vendégjátéka is. Kocsis János együttesének kerete végre kezd kiegyenesedni, Homann Richárdék viszont nem remekelnek a góllövésben. A kállóiak neve mellett mindössze hét rúgott gól van, ez a harmadik legkevesebb a bajnokságban. Ha a csapat vissza akarja szerezni a korábban látott jó formát, mindenképpen eredményesebb játékot kell produkálnia, már most ettől a hétvégétől kezdve.