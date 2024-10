Válogatott szünet után rendeztek újra fordulót az NB I-es futsal bajnokságban. Nyíregyházán abban bíztak, hogy a pauza nem zökkentette ki az együttest, amely így ott folytathatja, ahol két hete abbahagyta. Lovas Norberték abban a reményben utaztak Veszprémbe, hogy megszerzik zsinórban ötödik győzelmüket. Az ellenfél a jó kezdés után nagyon elvesztette a fonalat, néhány nappal ezelőtt pedig edzőváltást is bejelentettek a klubnál.

A Nyírbátor futsal csapata néhány hete már megmutatta, hogyan kell nyerni Veszprémben

Fotó: Fülöp Ildikó

A péntek esti összecsapáson még nem a bejelentett utód, hanem Tatai József, a gárda rutinos játékosa irányította a játékosokat. Kovács Róbert eltiltását töltötte, egyébként mindenki egészségesen és felkészülten várta a rangadót. A mérkőzést a Veszprém kezdte aktívabban, de néhány perc után a Nyíregyháza átvette az irányítást, aminek a hetedik percben lett eredménye: a „hazatérő” Fridrich Dávid megtalálta Szabó Lajost, aki teljesen üresen maradt a kaputól nyolc méterre és betalált (0–1). A válogatott tehát átmentette jó formáját a bajnokságra, miután a nemzeti csapatban két meccsen három gólt szerzett az elmúlt héten. Nem sokkal később csúnyán eladtunk egy labdát, Thiago zavartalanul vezette rá Petró Martinra, ám ő nagyot védett. Négy perc elteltével szinte megismétlődött az eset, akkor Matheus ziccerét hárította Petró. A néhány hibát leszámítva stabilan védekezett a Stúdió és veszélyeztetett is a másik oldalon. A 16. percben Öreglaki Norbert kapott remek labdát, ügyes labdaátvétel után először a kapusba lőtt, a kipattanót azonban már az üres kapuba passzolta (0–2).

Tart a nyíregyházi futsalosok jó formája

Nem állt le az alakulat, a félidő hajrájában Gregory-Öreglaki volt a labda útja, utóbbi megjátszotta Manecát (aki ugyancsak üresen maradt), s nem habozott, az egymást követő ötödik meccsén is gólt szerzett (0–3)! A második félidőt viszont nem is kezdhette volna rosszabbul az együttes, mivel tizenhat másodperc után beakadt Thiago átlövése (1–3). A következő percekben is maradt a nyomás, de ezeket az akciókat kivédekezték a nyíregyháziak. Az utolsó tíz perchez érve aztán nagyot léptünk a győzelem felé. Dávid Richárd jó cselek után az alapvonalról a kapu elé passzolt, ott Maneca és egy hazai védő közös erővel összehozta a negyedik találatunkat, majd a félpályáig előre húzódó Spandler passza Harmati Tamást találta meg, aki kapásból, egész pályáról betalált (1–5). A 33. percben a semmiből kapott gólt a Nyíregyháza (2–5), majd a Veszprém elővette az öt a négy elleni játékot, amibe ugyanakkor többször belehibáztak. A bakonyiak két perccel a vége előtt már szépen kijátszották a Stúdió védelmét (3–5), ezzel izgalmassá tették a hajrát, de az eredmény már nem változott, így a nyíregyháziak megszerezték azt a bizonyos ötödik győzelmet zsinórban! A mérkőzés a linkre kattintva visszanézhető.