Október 28-án férfi, majd november 4-én ismét férfi teniszversenyt rendeznek a Kisvárda közeli Határok Nélkül Teniszakadémián. A két verseny egyenként 15 ezer dollár összdíjazású lesz és a Nemzetközi Tenisz Szövetség égisze alatt valósul meg. Mindezek megfejeléseként a juniorok számára is tető alá hoznak egy megmérettetést. A versenyprogramot sajtótájékoztatón jelentették be a szervezők.

A környék legjobb pályái

Sávolt Attila a Tenisz Szövetség Szakmai Igazgatója elmondta, hogy a Szabolcsveresmarton felépített tenisz komplexum az egyik legjobb Magyarországon, legyen szó szabadtéri vagy fedett pályás versenyekről. Itt minden adott, hogy világszínvonalú versenyeket bonyolítsanak le.

– Örömmel mondhatjuk el, hogy idén egy pici lépést tettünk ebbe az irányba, hogy minél jobb legyen, most három nemzetközi versenyt is megszervezünk közös rendezésben. Lesz két nemzetközi 15 ezer dolláros férfi profi torna október utolsó hetében és november első hetében, ami szintén 15 ezer dolláros összdíjazású. Zárásként pedig egy nemzetközi junior verseny is megvalósul ami a nemzetközi versenynaptár része. Szabolcsveresmart és Kisvárda immáron a nemzetközi versenyek szerves része lesz. A szakmai igazgató kijelentette, hogy hosszú távon szeretnének ide versenyeket rendezni.

A természet szépségei között

A Határok Nélkül Teniszakadémia a Rétközi-tó partján helyezkedik el és természetes módon illeszkedik a környezetbe. 400 hektáron, érintetlen természetvédelmi területen található, gazdag növény és állatvilággal. A létesítmény nem csak a tenisz szerelmeseinek, de más sportágak kedvelőinek is lehetőséget nyújt.