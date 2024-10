A közelmúltban rendezték meg az ausztriai Moosburgban a HDHIAA 3D íjász világbajnokságot, amelyen 20 nemzet összesen 878 versenyzője indult. A résztvevők között a magyar delegáció volt a legnépesebb, számszerűleg 137 honfitársunk ragadott íjat. A magyarok évszázadokig voltak híresek-hírhedtek a vadászatra és hadviselésre is alkalmas „hideg fegyver” használatában, ezt az eredendő tehetséget pedig a modern versenyeken is bizonyítják. Magyarország összesen 53 éremmel zárta a vb-t, a táblázat élén zárva. A résztvevők között volt a mátészalkai Varga Zsolt Árpád és fia, a 16 éves Varga Márk Zsolt is.

Varga Márk Zsolt az Ausztriában rendezett 3D Íjász Világbajnokságon

Fotó: Facebook

Az idősebbik Varga végül egy technikai hiba miatt (a verseny második napján íjának egyik karja elrepedt) nem végzett az élmezőnyben, Márk azonban 412 megszerzett ponttal megnyerte a Junior CU (csigás) kategóriát.

–Kihívásokkal teli verseny volt, de nagyon jól éreztem magam, a kezdeti feszültség hamar oldódott és magabiztos voltam. Mindhárom nap teljesítettem a kitűzött célokat és folyamatosan tudtam növelni az előnyömet, pedig a pályák nem voltak könnyűek és az időjárás sem volt kedvező. Először a hatalmas meleg és a magas páratartalom, majd a harmadik napon a szakadó eső nehezítette a terepet. Összességében egy nagyon színvonalas nemzetközi versenyt sikerült megnyernem – mondta lapunk megkeresésére Márk, aki januárban tölti be 17. életévét és már több mint 11 éve íjászkodik. Megjárta a tradicionális, a vadászreflex, végül pedig a csigás kategóriát, amelyben jelenleg is versenyez. Az évek során számos magyar bajnoki címet szerzett, 2021-ben pedig Szekszárdon már egyszer elhódította a világbajnoki címet, természetesen számára is ez a két legtöbbet jelentő győzelme a sportágban.

A fiatal sportoló íjászat iránti szeretete természetesen édesapjától ered, aki ugyanakkor nem presszionálta tudatosan fiát.

– Számomra 2011-ben kezdődött ez a gyerekkori álom, 2012 óta pedig versenyszerűen űzöm – meséli Zsolt. – Márkó számára nem volt egyértelmű ez az út, de ahogy telt az idő, láttuk, mennyi időt és energiát fordít a gyakorlásra és az eredmények azóta is jönnek.