Igaz időnként csepergett, de összességében kellemes időben edzettek csütörtökön délelőtt a Szpari focistái. Az örökösföldi gyepen a tréning nyitányaként a hagyományoknak megfelelőn ünneplősorfal közötti futással köszöntötték Kemény Kristóf pályaedzőt, akinek gyermek született.

Így gratuláltak Kemény Kristóf pályaedzőnek

A jó hangulat végig kisérte az egész tréninget, főként az úgynevezett sorgyakorlatokat. Aztán egyre inkább a szombati derbire történő felkészülésre terelődött a hangsúly.

Miként az tudott, szombaton újabb keleti derbi vár a mieinkre, hiszen a Diósgyőr lesz a vendég. Igazi presztizscsatára van kilátás, az előjelek nem rosszak. A Szpari két győzelem után fogadja a borsodiakat és győzelem esetén a tabellán meg is előzi a szombati ellenfelet.

- Ez is egy cél, de nagyon fontos lenne, hogy ugyanazt a minőséget és mentalitást hozzuk, mint a Debrecen elleni rangadón. Erre lesz szükség a Diósgyőr ellen is, mert ez szintén egy nagyon fontos mérkőzés. Jó lenne zsinórban megnyerni a harmadik bajnoki meccset is, ez sokat jelentene, mert stablizálnánk pozíciónkat a tabellán - nyilatkozta a klub honlapján Timár Krisztián, a Szpari vezetőedzője.

Timár Krisztián mutatja a győzelemhez vezető utat

Az előjelek alapján a harmadik hazai találkozón is telt ház lesz. A klub a következőkre hívja fel a szurkolók figyelmét

Érkezz időben!

Minden szektor kaput megnyitunk a mérkőzés előtt 2 órával. A feltorlódott sorok elkerülése érdekében, megkérünk Titeket, hogy érkezzetek időben!

Készítsd elő a jegyedet!

Mielőtt a leolvasó kapuhoz érnél, készítsd elő a jegyedet / bérletedet, hogy a rajta lévő QR kódot minél hamarabb be tudd olvastatni a szektor kapu jegyolvasójánál.

A belépőjegy csak egyszeri belépésre jogosít fel, így kérünk; hogy belépés után ne hagyd el a stadion területét!

Szektorokba való bejutás

• A B/C/D szektorokba bármelyik (előbb felsorolt) kapun keresztül be tudsz jutni, mert a lelátó alatti folyosón keresztül mindegyik szektor megközelíthető

• Az A1/A2 szektor kapu csak a Stadion utca-Stadion köz felől közelíthető meg és nincs összekötve más szektorokkal

• Az A5/A6 szektor kapu a Sóstói út és a Stadion utca-Stadion köz felől is elérhető. Ez a szektor sincs összekötve más szektorokkal.