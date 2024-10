A legutóbbi NB I.-es játéknap egyetlen hazai sikere született Újpesten, ahol a házigazda André Duarte 90. percben szerzett találatával győzte le a Nyíregyháza Spartacus FC-t.

Szervezetten futballoztak

– Az eredmény a legfontosabb, így nyilván keserű az érzés bennem – mondta a találkozót követő sajtótájékoztatón a Nyíregyháza vezetőedzője, Tímár Krisztián. – Ám igaz, ha a mérkőzésen túl a hosszú távú folyamatokat figyeljük, akkor jó érzésekkel tölt el az, hogy mennyire szervezetten és veszélyesen futballoztunk. Feltérképeztük az Újpestet és a mérkőzés bizonyos periódusaiban rá is tudtuk erőltetni az akaratunkat. A döntetlen reálisabb eredmény lett volna, de a labdarúgás sokszor nem igazságos. Voltak komoly helyzeteink és amennyiben vezetést szerzünk, akkor biztosra veszem, hogy meg is nyertük volna a mérkőzést. Hiányzik még az a rutin, amelynek a segítségével egy ilyen teljesítményt győzelemre tudunk váltani. Játékosként én is voltam itt ellenfél, így tisztában vagyok azzal, hogy mennyire is nehéz itt futballozni, de fegyelmezett és akaratos volt a csapat, látszik, hogy hétről hétre fejlődünk. Azon dolgozunk, hogy ez most már az eredményeken is látszódjon.

A meccs legjobbjának a Szpari belső védőjét, Keresztes Krisztiánt választották. A Dunaszerdahelyről szerződtetett huszonnégy esztendős játékosnak ez volt pályafutása negyedik NB I.-es mérkőzése, ám egyáltalán nem látszott rajta a bizonytalanság, megbízhatóan futballozott.

A Nyíregyháza a 11. fordulóban a Zalaegerszeg csapatát fogadja.

Labdarúgás: NB I., 10. forduló

A bajnokság állása

1. Ferencváros 8 7 - 1 15-5 21

2. Puskás Ak. 9 7 - 2 16-8 21

3. Paks 9 6 1 2 20-12 19

4. MTK 9 6 - 3 15-9 18

5. Újpest 10 5 2 3 15-7 17

6. DVTK 10 4 3 3 9-10 15

7. Győr 9 3 2 4 10-12 11

8. Nyíregyháza 10 3 1 6 13-19 10

9. Fehérvár 10 2 3 5 11-19 9

10. ZTE 9 2 1 6 10-15 7

11. DVSC 9 2 1 6 11-18 7

12. Kecskemét 10 1 2 7 6-17 5