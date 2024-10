Évtizedeken át az ország egyik legmeghatározóbb együttese volt a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium fiú kézilabdacsapata. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a több mint 40 bajnoki döntő és a 15 diákolimpiai elsőség. Az iskolában 1979 óta szinte megszakítás nélkül minden évben megrendezik azt az öregfiúk kézilabda tornát, amely méltón eleveníti fel a legendás csapatokat és hozza újra össze a baráti társaságokat.

Bartha Dénes a Zrínyi legendás testnevelője, kézilabdaedzője

Fotó: Schwarzkopf Dániel

A találkozóra ismét sor került a Zrínyi tornatermében, a mostani alkalom ráadásul azért is volt különleges, mert az intézmény legendás testnevelője és kézilabdaedzője idén ünnepli 70. születésnapját.

–Ezek a játékosok nem azért lettek jók, mert zrínyisek voltak, hanem mert többet edzettek, többet tettek érte és jobban akarták a sikert. Sokszor valami véletlen folytán jöttek össze ezek a csapatok, nagyon jó volt dolgozni velük. Soha nem azt éreztük, hogy elfáradtunk, hanem, hogy dolgoztunk, annak eredménye van és ez még nagyobb eredményre sarkall.

Kézilabda nincs alázat nélkül

A már nyugdíjas pedagógus szerint sokan éppen a kézilabda miatt választották a Zrínyit, ez azonban nem volt garancia semmire.

–37 korosztályos válogatott került ki az iskolából és voltak, akik a felnőtt válogatottságig is eljutottak, mint Tarnavölgyi Geri vagy Harsányi Geri, aki sajnos most nem tudott jelen lenni. Többen közel voltak még ehhez, rájuk nagyon büszke vagyok, de megdolgoztak érte és épp ez a legfontosabb. Tudni illik, az iskola vezetése azt mondta, mindig csak négy olyan embert vehetek fel, aki korábban kézilabdázott, a maradék 10-12 embert nekem kellett hozzájuk nevelnem és sikerült. Könyvet tudnék írni azokból a történetekből és tanulságokból, hogy hogyan alkottunk minden évben ütőképes csapatot már kézis múlttal rendelkezőkből és teljesen kezdőkből, akik több esetben alázattal ezt a különbséget nemhogy eltüntették, hanem le is hagyták képzettebb társaikat – emlékezett vissza Bartha Dénes.