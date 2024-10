– Az egész csapat és a szakmai stáb tudja milyen mérkőzés vár ránk, és azt is hallottuk, hogy minden belépőjegy gazdára talált. Ezer diósgyőri olyan támogatást tud nyújtani, ami egy plusz embert jelent a pályán – mondta partneroldalunk a Boon.hu hasábjain Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője. – Számomra nagyon fontos, hogy motiváltan és kellő szenvedéllyel játsszunk, ugyanakkor a kellő pillanatban őrizzük meg a hidegvérünket is. Biztosan agresszív lesz az ellenfél, amire mi is megadjuk a kellő választ, de felhívtam a játékosok figyelmét, hogy a mérkőzés hevében se feledkezzenek meg a taktikáról, különösképpen a kapu előtt maradjanak nyugodtak, és akkor nagyobb hatékonysággal tudják értékesíteni a helyzeteket. A Nyíregyháza szépen felépített támadások helyett labdaszerzést követően kevés labdaérintéssel próbál eljutni az ellenfél kapuja elé, sok beadás érkezik a szélről, és bátran lőnek távolról is. Újoncként az is motiválja őket, hogy megmutassák, helyük van az élvonalban. Azonban a DVTK is minőségi játékosokkal rendelkezik, akik megfelelően fognak válaszolni a hazai játékmódra, és bízom benne, hogy három ponttal gazdagabban várhatjuk a bajnoki szünetet.

Labdarúgás: NB I, 9. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK

Nyíregyháza, Városi Stadion, v.: Bogár (Becséri, Rózsa), 19.30.

Várható kezdőcsapatok

Nyíregyháza: Tóth B. – Gengeliczki, Alaxai, Keresztes, Navratil, Toma, Keita, Nagy B., Kovácsréti, Nagy D., Babics.

Diósgyőr: Sentic – Szatmári, Lund, Chorbadzhyski, Sanicsanin, Holdampf, Vallejo, Jurek, Klimovich, Pozeg Vancas, Rakonjacs.