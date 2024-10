Mint arról előző héten beszámoltunk, az utolsó előtti Le Mans-i versenyhétvégén bebiztosította újabb, szám szerint hatodik Európa-bajnoki címét Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője. A negyedik versenyen elért eredménnyel ráadásul az is eldőlt, hogy a magyar csapat a konstruktőrök között is egész biztosan első helyen végzett. Nos annak ellenére, hogy a cím már a zsebben volt, Kiss Norbert egy fikarcnyit sem vett vissza az utolsó, spanyolországi Jaramában rendezett hétvégén.

Kiss Norbert "nem felhőtlen" öröme

A gumigyilkos pályát is kezelte

Az idényben tőle már megszokott magabiztossággal, több mint egy másodperces előnnyel végzett az élen a szombati időmérő edzésen – az idei 13. pole-pozícióját megszerezve –, majd az első rajtkockát simán győzelemre váltotta a délutáni első versenyen.

– Nem volt egyszerű feltérképezni a pályát, mert Szlovákia után Jarama a másik helyszín, ami nagyon gumigyilkos, érdes a felülete. Ráadásul először mehettünk az új keverékű abroncsokkal, így kicsit szokatlan volt a szabadedzéseken. Az időmérőt nagy fölénnyel nyertük, és a verseny is jól sikerült, így örülök az újabb győzelemnek – értékelt az idei 18. elsőségét megszerző Kiss Norbert. A szombat kora esti, részben fordított rajtrácsos futamán Kiss a nyolcadik helyről indulva több pozíciót javított, féltávnál már a harmadik helyen haladt, és nagy csatát vívott a második helyért, de közben Hahn ellen is védekeznie kellett. Végül a dobogó harmadik fokára állhatott – így a nap folyamán másodszor is a dobogón ünnepelhetett.

Maximális erőbedobással

Vasárnap pedig feltette az i-re a pontot, kezdve azzal, hogy bebiztosította a százszázalékos egykörös mérlegét: megnyerte a kora délutáni időmérő edzést a Révész Racing MAN-jével – ezzel az idény 14. kvalifikációját is behúzta. Utána a tőle megszokott módon, magabiztosan aratott rajt-cél győzelmet a nap első, egyben a hétvége harmadik futamán, így az idén 28-ból 19-szer őt intették le elsőként.

– Megszereztük az idei utolsó pole pozíciót is, aminek nagyon örültem, mert ennek a pályának annyira érdes a felülete, hogy csak egy gyors kört tudsz menni, a másodikra már nincs esélyed – mondta Kiss Norbert.

– A vasárnapi első versenyt is megnyertük, köszönöm a Révész Racingnek, hogy akkor is maximális erőbedobással küzdöttünk és harcoltunk a győzelmekért, amikor az Európa-bajnoki címet már megszereztük.

Elképesztő szezon van mögöttünk, ami remek csapatmunka eredménye!

– fogalmazott a bajnok.