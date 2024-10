Az elmúlt hétvégén immár a hatodik helyszínére látogatott a gyorsasági kamion Európa-bajnokság. Az utolsó előtti fordulót a legendás franciaországi Le Mans-i aszfaltcsíkon rendezték. Kiss Norbert az egyéni pontversenyt, míg a Révész Racing a konstruktőrök listáját vezette magabiztosan a hétvége előtt, de mind a versenyzőnek, mind a csapatnak fontos pontokat kellett még gyűjteni a végső siker bebiztosításához.

Kiss Norbert ismét uralta az időmérő edzéseket



Kiss Norbert egészen pontosan 69 pontos előnnyel érkezett Le Mans-ba, a második helyen Jochen Hahn várhatta az utolsó előtti hétvégét. A Révész Racing kamionja a magyar versenyzővel a volánnál már a gyakorlások során az élre állt, majd ellentmondás nélkül nyerte meg az első időmérő edzést, hogy aztán az első futamban rendkívül magabiztos rajt-cél győzelmet arasson.

A részben fordított rajtrácsos második futamban Kiss a negyedik helyre jött fel, itt az utolsó körökben hatalmas csatát vívott Steffi Halmmal, de nem tudott előre lépni. Ugyanakkor az összetett pontversenyben egyedüli riválisa, Jochen Hahn mögötte végzett, ötödik lett. A magyar versenyző azzal a tudattal térhetett nyugovóra szombat este, hogy amennyiben a vasárnapi első futam után a két versenyző között legalább 71 pontos különbség megmarad, akkor Kiss ünnepelhet.

Ez a feladat pedig nem is okozott problémát, a Révész-kamion ismét az első helyre kvalifikálta magát az időmérőn, a versenyen pedig sikerült kivédeni a rivális Hahn első körös támadásait. Végül simán, öt másodperces előnnyel végzett az első helyen, ami azt jelentette, hogy Kiss Norbert immáron hatszoros Európa-bajnoknak mondhatja magát.

Egy lépéssel mindenki előtt Kiss Norbert

A befutó pillanataiban a csapatrádión a 39 éves versenyző és mérnöke a tíz évvel ezelőtti első bajnoki címre és az azóta megtett útra emlékezett vissza. Az újdonsült bajnok pedig a versenyt követően így értékelt:

–Jól rajtoltam, és bár Jochen Hann egy lehetetlen manőverrel megpróbált kifékezni, sőt, kicsit nekem is jött, szerencsére túléltük a kanyart, és onnantól már sima volt. Nagyon örülök a győzelemnek, amely bajnoki címet ért.

Egész évben gyorsak voltunk, sorra nyertük a versenyeket, úgyhogy méltán lehetünk büszkék az idei teljesítményünkre.

Köszönöm a Révész Racingnek és Révész Bálint tulajdonosnak, nélkülük nem sikerülhetett volna – értékelt önfeledten Kiss Norbert.

A negyedik futamra már csak egy nyitott kérdés maradt: a csapat Európa-bajnoki cím. A fordított rajtrácsos futamon nyolcadik helyről rajtoló magyar versenyző két gyönyörű előzést is bemutatott a rajt után, és féltávnál már a negyedik helyen haladt, aminél már nem tudott előrébb kerülni. Ezúttal azonban aligha bánta, hogy lemaradt a dobogóról, hiszen volt mit ünnepelni: az egyéni mellett ezek a pontok egyben azt is jelentették, a Révész Racing történelme során negyedik alkalommal ünnepelhetett Európa-bajnoki címet.

Ha néhány statisztikát kiemelünk a bajnokság során: Kiss Norbert egészen elképesztő módon eddig minden időmérő edzésen az első helyen zárt, az újabb bajnoki címet pedig megalapozta az első 11 versenyen zsinórban aratott győzelem, amire még soha senki nem volt képes a sorozat történetében. A Révész Racing pedig már útban is van a következő, egyben pedig ennek az idénynek az utolsó helyszínére. Az örömautózásra a spanyolországi Jaramában kerülhet sor ezen a hétvégén.