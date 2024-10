A vasárnapi szentlőrinci győzelem után nem tért haza a Kisvárda Master Good, szerdán ugyanis újabb távoli mérkőzés vár az együttesre a Magyar Kupában – Balatonalmádiban. A kétszeri hosszú utazás helyett a játékosok és a stáb visszahúzódott vecsési rezidenciájára, ahol a budapesti vagy a Budapest környéki mérkőzések előtt szokott megszállni. Így szinte hazai környezetben készült a csapat a kupatalálkozóra.

Vecsésen készült a Kisvárda a kupatalálkozóra

Fotó: kisvardafc.hu.

Nem lesz tartalékos a Kisvárda

A Kisvárda kiváló formában van, legutóbbi négy bajnokiját megnyerte. A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában a rétköziek ellenfele a Veszprém vármegyei első osztályban szereplő Balatonalmádi lesz.

– Nagyon jó sorozatban vagyunk, ez nem a véletlen műve, ezért rengeteget tettünk. Semmiféleképpen nem szeretnénk ezt kiengedni a kezünkből, százszázalékos koncentrációval mindenféleképpen szeretnénk kiharcolni a továbbjutást – kezdte Gerliczki Máté, a Kisvárda asszisztenesedzője.

– Ilyenkor nagyon fontos, hogy az első két helyzetünket kihasználjuk, és azzal lezárjuk a kérdéseket. Olyan futballisták is bevetésre várnak, akik kevesebbet játszottak mostanában, de tudva azt, hogy kik ültek mostanában a kispadon, tartalékosnak semmi esetre sem nevezném a pályára lépő csapatunkat. Az sem véletlen, hogy csatlakozott hozzánk néhány fiatal játékos az NB III-as keretünkből, ők is bevetésre várnak a mérkőzésen, szeretnénk látni, hogy miként illeszkednek be a gépezetünkbe. Semmiféleképpen nem vesszük félvállról a mérkőzést, kevés az információ az ellenfélről, de ezen semmi nem múlhat, érvényre kell tudni juttatni a két osztály különbséget – zárta gondolatait Gerliczki. A mérkőzés szerdán 12:30-kor kezdődik.