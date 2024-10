Ahogyan azt Gerliczki Máté asszisztensedző a mérkőzést megelőző napon előrevetítette, néhány helyen változott a Kisvárda kezdőcsapata az NB II-ben megszokotthoz képest. Természetesen így is veretes névsorral és egyértelmű esélyesként futott ki a Veszprém vármegyei első osztályban szereplő Balatonalmádi gyepére a gárda a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának mérkőzésén.

Molnár Gábor volt a Kisvárda legjobbja, három gólig jutott

Fotó: kisvardafc.hu.

A két osztály különbség tudatában természetesen a vendégek számítottak a találkozó egyértelmű esélyesének, de jól tudjuk, az amatőr játékosokból egy ilyen esemény rejtett képességeket is kihozhat. A Kisvárda számára kulcsfontosságú lett volna a jó helyzetkihasználás, de nem ez jellemezte az első félidőt. Már az első percekben adódott lehetőség Matanovics előtt, de az utolsó pillanatban szerelték. Camaj 10 méterről leadott lövését a kapus védte nagy bravúrral, majd Lippai egy szöglet után fejelt a kapu fölé. Ezután újabb Driton Camaj helyzet maradt ki, majd Lippai fejese kerülte el újra a kaput. Teljesen felborult a pálya, de egészen a 45. percig nem rezgett a háló, ekkor Camaj begurítását Molnár Gábor váltotta gólra.

Jöttek a Kisvárda-gólok

A fordulást követően pedig áttört a gát, Molnár néhány perc alatt meglőtte második és harmadik gólját is, ráadásul mindkét találat szép egyéni villanás volt. A 68. percben aztán Camaj is gólra váltotta sokadik helyzetét, Mesanovic beadását pöckölte be. A szimpatikusan küzdő és sportszerűen játszó Balatonalmádi csak rövid időkre tudott kijönni a szorításból, egyszer a kapufa is megmentette a hazai gárdát. A 82. percben aztán eljutott helyzetig Farkas László együttese is, de Lippai blokkolta Kovács lövését. A hajrában már nem változott az eredmény, a Kisvárda érvényesítette a papírformát és ott van a legjobb 32-ben.