A múlt hétvégi hazai győzelem után ezúttal Budapesten vendégszerepelt a Kisvárda. Az NB II. 9 fordulójában a BVSC-Zugló volt az ellenfél. A fővárosiak még veretlenek voltak a hétvége előtt, a bajnokság meglepetéscsapata három győzelmet és öt döntetlent játszott eddig Csábi József irányításával, amivel a negyedik helyen álltak a tabellán. A kisvárdaiak azonban mindössze két ponttal álltak a BVSC mögött, köszönhetően annak, hogy a legutóbbi öt meccsükből hármat is meg tudtak nyerni.

A Kisvárda kispadja a BVSC ellen

Révész Attila, a Várda vezetőedzője négy helyen is változtatott a múlt hétvégi kezdő tizenegyhez képest. Az első félidőben meglehetősen kevés helyzetet láthatott a közönség. A hazaiak előtt a 25. percben alakult ki a legnagyobb lehetőség, egy gyors kontra után tálalt Pekár Székely elé, de végül elakadt a próbálkozása, a kisvárdai védők pedig némi nehézségek árán menteni tudtak. A Kisvárda főként hosszú labdákkal próbálkozott, kevés sikerrel. A 33. percben Bíró kapott jó labdát Mesanovictól, majd lőtt kevéssel mellé, a partjelző zászlaja azonban a magasban volt, szóval érvényes gól sem születhetett volna. A 44. percben azonban már nem kellett semmilyen feltételes mód.

Cipetic egymás után két szögletet is elvégezhetett, a második pedig megtalálta Lippai Tibor fejét, a labda a bal kapufa tövében pedig utat talált a hálóba.

Az első félidő Kisvárda-vezetéssel ért tehát véget, ami már azért is fontos volt, mert a forduló előtt a BVSC állt a legkevesebb kapott góllal, szám szerint öttel.

Ha Cipetic-szöglet, Kisvárda-gól

A második játékrész negyedik percében Bacsa fejét találták meg egy szabadrúgás után, az egyenlítéshez ez azonban kevés volt, Kovács védeni tudott. Az 53. percben aztán már bravúrra volt szükség a kapustól, Nwachukwu egy szép befordulás után vette célba a jobb alsót, Kovács joggal fogadta a gratulációkat védése után.

Az 59. percben pedig megduplázta előnyét a Kisvárda!

A recept ezúttal is egy jól elvégzett szöglet és egy újabb kiváló fejes volt, ezúttal a csapatkapitány Jasmin Mesanovic érkezett jókor jó helyre a Cipetic-beadásra. A 69. percben a csereként beálló Spasic végleg eldönthette volna a találkozót, de hiába mutatott be két szép cselt is a tizenhatoson belül, lövését blokkolni tudták. Nem záporoztak a hazai helyzetek ezután sem, 1-1 távoli kísérleten kívül nem forgott veszélyben a kisvárdai kapu. A 85. percben a szintén a padról beszálló Soltész lőtt fölé. Két percre rá Spasic lőhetett volna gólt, míg a másik oldalon egy szöglet után maradt ki nagy helyzet. Az állás a végéig már nem változott. A Kisvárda zsinórban második mérkőzését is behúzta, a jó forma pedig azt eredményezi, hogy Révész Attila együttese stabilizálta magát az NB II. élmezőnyében.