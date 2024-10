Zsinórban harmadik győzelmére készült a Kisvárda, azt azonban már számtalanszor tapasztalhattuk, egy válogatott szünet képes megtörni a jó szériákat. Egy biztos, papírformáról a rétköziek vasárnapi bajnokija kapcsán nem beszélhettünk, az ellenfél ugyanis a forduló előtt listavezető Gyirmót volt.

Camaj már a biztos vezetés birtokában állt be a Kisvárda csapatába

Fotó: kisvardafc.hu.

Gólzápor az első félidőben

Révész Attiláék azonban ezt a nem létező papírformát is borították a napsütötte Várkerti Stadionban. A Kisvárda már a 11. percben megkezdte a gólgyártást, amikor Cipetic baloldali szögletét az előtte néhány perccel (kényszerű okokból) beálló Széles csúsztatta a kapuba. Rá öt percre szintén rögzített helyzetből egyenlített a Gyirmót, Madarász jobbról beívelt labdáját a vendégek centere, Piscsur fejelte be. Sokáig azonban nem maradt döntetlen az állás, Szőr Levente egy szép csellel két ellenfelét is átjátszotta, majd 15 méterről gyönyörűen tekert a hosszúba. Újabb három perc elteltével jobb oldalról jött a várdaiak támadás, Jovicic beadását Bíró készítette le Mesanovicnak, a csapatkapitány pedig nagy erővel a kapuba lőtt. Kisebb szünet következett, már ami a hazaiak rohamait illeti. A 34. percben azonban jött a negyedik, Bíró emelése után Spasic lőtt félfordulatból szépségdíjas gólt. Itt még nem volt vége az első játékrésznek, a 40. percben Körmendi szabadrúgása után Chlumecky fejelt a gyirmóti kapuba. Az első félidő az idei szezont tekintve magasan a legjobb kisvárdai játékot hozta.

Maradt a Kisvárda előnyéből

Az 53. percben tovább növelte előnyét a hazai gárda, Cipetic támadott le jól, a megszerzett labdáját betolta, majd kipókhálózta a jobb felsőt. A 67. percben közelebb zárkózott a Gyirmót, Horváth beadása után Hudák Dávid volt eredményes. Öt perccel később feljöttek három gólra a kék-sárgák: Kiss pörgetését már csak a gólvonalon túl érte el Kovács Marcell. Sőt, a 84. percben kezdett veszélyessé válni a különbség alakulása, hiszen Hudák Martin megpattanó lövése is túljutott a gólvonalon. Az állás azonban a hátralévő időben már nem változott, a Kisvárda első félidei lehengerlő játékának köszönhetően végül 6–4-re legyőzte a Gyirmótot és ahogy szerették volna, meg is előzték riválisukat.