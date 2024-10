Az eddig veretlen és nagyon masszív együttes benyomását keltő BVSC-Zugló otthonába látogatott vasárnap a Kisvárda Master Good az NB II. 9 fordulójában. Révész Attila együttese legutóbbi idegenbeli bajnokiján csúnya verést kapott a Mezőkövesdtől, ezt már a Csákvár elleni hazai győzelemmel sikerült kozmetikázni valamelyest, de ahhoz, hogy a rétköziek megragadjanak az élmezőnyben, a fővárosi egylet ellen is pontra, pontokra volt szükség.

A Kisvárda játékosai köszöntik a szurkolókat Budapesten

A kevés helyzetet hozó mérkőzést végül két pontrúgás, egészen pontosan két szöglet döntötte el: az első félidő hajrájában Lippai Tibor szerezte meg első szezonbéli gólját egy fejesből, a második játékrész közepén pedig Jasmin Mesanovic bólintott a kapuba.

Egyre stabilabb a Kisvárda játéka

–A másodosztályra tipikusan jellemző mérkőzésen a hazai csapat igazolta, hogy nem véletlenül nem tudták eddig legyőzni. Játékból nagyon nehéz ellene helyzetet kialakítani, viszont a területvédekezésüket két szöglet után sikeresen mattoltuk. Fontos három pontot szereztünk – értékelt a találkozó követően Révész Attila vezetőedző. A Kisvárda a Csákvár után a BVSC-Zugló ellen is 2–0-ra nyert, egymást követő két meccsen szerzett tehát úgy összesen hat pontot a csapat, hogy a védelem egyszer sem kapitulált. A gárda stabilitása egyre inkább tetten érhető és a pontrúgások értékesítésében is egyre inkább jeleskedik. A rétköziek számára most válogatott szünet következik (az alakulatból egy érdekelt van, Driton Camaj a montenegrói válogatottba kapott behívót), aztán a jelenleg listavezető Gyirmót lesz az ellenfél a Várkerti Stadionban. A tabellán a negyedik pozícióból várja a folytatást a Kisvárda, a ponttáblázaton pedig alaposan láthatóak a körbeverések: az NB II-ben a bajnokság harmadához érve finoman szólva sincs még semmi lefutva.

NB II. 9. forduló | További eredmények |

Mezőkövesd – Budafok 3–3 (2–0)

Mezőkövesd, 400 néző, v.: Lovas. Gól.: Zvekanov (13.), Szalai (14.), Bartusz (54)., illetve Elek (69.) Zuigéber (81.), Rétyi (93.).

Szentlőrinc, 400 néző v.: Kovács J.

Csákvár, 400 néző, v.: Derdák. Gól: Gazdag (26.), Haragos (52.), illetve Tóth M (14.). Kiállítva: Karacs (38.)

Győr-Gyirmót, 940 néző, v.: Molnár. Gól: Hudák (48.), Piscsur (68.), Madarász (85., tizenegyesből), illetve Farkas (4.).

Ajka, 900 néző, v.: Jakab. Gól.: Borsos (3.), illetve Horváth P. (71.)

Budapest, 400 néző, v.: Ujhelyi. Gól: Lovrencsics (50.), Szabó (59.)

Kazincbarcika, 500 néző, v.: Berényi. Gól.: Pethő (15.), Bódi (45+1.), illetve Kóródi (74.)

A bajnokság állása