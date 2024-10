A Kisvárda Master Good SE, miután letudta a két nagy (FTC, Győr) elleni első mérkőzéseit, a K&H női liga 6. fordulójában az Alba Fehérvár KC együttesét látta vendégül. Az előbb említett mérkőzésekkel ellentétben szombaton már a két pont reményében léphetett pályára Józsa Krisztián együttese. Nem hagyhatták azonban figyelmen kívül, hogy a fehérváriak legyőzték a nemzetközi porondon is érdekelt Vácot és a Mosonmagyaróvárt.

A Kisvárda Master Good SE értékes két pontot szerzett a Fehérvár ellen

Fotó: Bozsó Katalin



Pörgősen, lendületesen kezdte a találkozót mindkét együttes, Mérai Maja duplájával és Kovalcsik Bianka bombájával tartotta a lépést ellenfelével a Kisvárda, Larissa Kalaus találatával először vezetett a Kisvárda a hatodik percben. Szívósan tapadt azonban a Fehérvár, nem engedte meglépni a hazaiakat, külön figyelmet szenteltek Larissa Kalausnak. Nem jött azonban zavarba a Kisvárda, eredményesen szélesítették játékukat és betörésekből is rendre eredményesek voltak. Új lendületet hozott a játékba az időközben beálló Karnik Szabina, aki nagy lövőkedvvel szállt be és rövid idő alatt négyszer is betalált. A két gárda között állandósult az egy-két gólos különbség. Pár technikai hiba aztán becsúszott támadásba, ezt kihasználta a Fehérvár és előbb egyenlített, majd a vezetést is átvette a félidő hajrájában. Egy gólos Fehérvár vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

A Kisvárda Master Good SE a végjátékban őrölte fel ellenfelét



A folytatásra élesebben jött ki a Kisvárda, Szabó Lili duplájával és Larissa Kalaus találatával pillanatok alatt megfordította az eredményt. Amilyen gyorsan jött a vezetés, olyan gyorsan el is tűnt, pár perc elteltével ismét egyenlő volt az állás. A folytatásban felváltva vezettek a csapatok, tapintani lehetett a feszültséget, a szép játékkal adósak maradtak a felek, inkább a küzdelem dominált. A mérkőzés utolsó tíz percéhez közeledve Larissa Kalaus góljával ismét két góllal vezetett a Kisvárda. Ezt követően ismét villant a horvát légiós, majd Mérai Maja értékesített higgadtan egy hosszú indítás, négy volt közte, hátradőlni azonban még nem lehetett. Fogyott az idő, a Fehérvár felpörgette a támadásait, de a Kisvárda fala jól állta a sarat, és Mátéfi Dalma két bravúrt is bemutatott. Elöl pedig hosszan, türelmesen támadtak, őrizték előnyüket, amelyből végül három megmaradt. A Kisvárda ezzel megnyerte a mérkőzést és értékes két pontot szerzett